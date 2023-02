Un ‘Puma’ conquistador

Tijuana, B.C.- Ni el malestar físico que sentía impidió que José Luis Rodríguez “El Puma” le cumpliera a su público tijuanense, que esperó doce años para volver a escucharlo cantar en la región, durante el concierto que ofreció el pasado viernes 17 de febrero.

Aunque tenga pulmones prestados, me dio gripe, lo siento, cualquier otro en mi lugar suspende, ¡yo no!, vengo de muy lejos, esperé muchos años para verlos y de aquí no me bajo hasta que ya no pueda”, comentó ante el nutrido aplauso de los asistentes, en su mayoría mujeres.

“Baila mi rumba” y “Diosito santo” fueron las canciones con las que dio inicio, pasadas las 22:00 horas, a una velada donde predominaría el romanticismo.

Como todo un profesional, a sus 80 años, “El Puma” brindó un nostálgico recorrido con canciones como “Amante eterna, amante mía”, “Tendría que llorar por ti”, “Culpable soy yo”, “Voy a conquistarte”, “Silencio” y “Voy a perder la cabeza por tu amor”.

Te puede interesar: Tijuanense peleará por título mundial vs Nonito Donaire

Buscando en todo momento interactuar y hasta bromear con el público, el cantante venezolano no desaprovechó la ocasión para agradecer todo lo que México ha significado en su carrera con melodías como “Échame a mi la culpa”, “No volveré” y “Los amigos”, mientras de fondo aparecía una bandera de nuestro país.

Elegantemente vestido y con su clásica cabellera entrecana “El Puma”, elevó la temperatura de su concierto cuando empezó a entonar las primeras estrofas de uno de sus mayores éxitos: “Dueño de nada”, seguido de “Por si volvieras”, “De punta a punta”, “Tengo derecho a ser feliz” y “Agradecido”, de su último disco del mismo nombre.

Una noche nostálgica

El cierre de la noche vino con unos de sus temas clásicos: “Agárrense de las manos”, que puso a mujeres y hombres de pie a bailar y solo con un “Yo hasta aquí llegué”, el cantante abandonó el escenario, luego de una hora y siete minutos de concierto, ante un público tijuanense que se negaba a abandonar el recinto con la esperanza que el grito de ¡otra!, ¡otra!, lo haría volver al escenario, lo cual ya no sucedió.

Te puede interesar: Conoce la historia de las Panteras Negras en la biblioteca central de San Diego

“Aunque tenga pulmones prestados, me dio gripe, lo siento, cualquier otro en mi lugar suspende, ¡yo no!, vengo de muy lejos, esperé muchos años para verlos y de aquí no me bajo hasta que ya no pueda”, José Luis Rodríguez, El Puma Cantante.