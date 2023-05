UMAS buscar apoyar en salud mental de estudiantes de Tijuana

Tijuana, BC.- Con el fin de apoyar a los estudiantes a tratar su salud mental, la Unidad Municipal de Apoyo Social (UMAS), lleva su labor a diferentes instituciones educativas de la ciudad.

Bibiana Jiménez Ramírez, coordinadora de UMAS, manifestó que con un enfoque de prevención, realizan pláticas para concientizar a los directivos, maestros, psicólogos y al personal de seguridad de las escuelas, y que conozcan las herramientas necesarias para atender a los jóvenes, y que cuenten con el conocimiento para saber a dónde referir al alumno.

“Trabajamos manejo de emociones, intervención en crisis, tristeza y depresión, para que ellos logren identificar cuando están sintiendo que hay una situación, o cuando se está rebasando, y que así puedan pedir ayuda”, indicó.

Preparatorias y universidades

Las escuelas a las que han acudido son principalmente universidades y preparatorias, mencionó que en lo que va de la actual administración, han asistido a cinco instituciones de enseñanza superior, y dos “prepas”.

Agregó que es importante que las autoridades de los planteles educativos conozcan lo necesario para sobrellevar las situaciones de crisis, ya que pasan mayor tiempo con los estudiantes en las aulas.

Nos han tocado activaciones donde la misma institución ante estas situaciones solicitan la Unidad y vamos directamente. Siempre tratamos de solicitar que estén los padres para que tengan conocimiento, y se pueda dar esta intervención de una manera más integral, para que se atienda, se contenga y se canalice”, apuntó.

Canalizan con especialistas

Jiménez Ramírez expresó que cuando acuden a dar las pláticas en las preparatorias, los alumnos se acercan a la Unidad debido a la confianza que surge para solicitar atención, y UMAS, al atender sus preocupaciones y dudas, los canalizan con especialistas dependiendo de su diagnóstico inicial.

“Hay muchos jóvenes identificados con algún tipo de depresión, pero muchas veces no es que esté diagnosticada como tal, sino que ellos realmente dicen o nos expresan que se sienten tristes, que no tienen ganas de bañarse, que no tienen ganas de hacer nada. Y cuando nosotros comenzamos a cuestionar, y vemos que se genera otra complicación, se sugiere la atención psicológica”, dijo.

La coordinadora añadió que las instituciones pueden comunicarse con UMAS, para que lleven a cabo pláticas y prevenir a las autoridades educativas, así como a los alumnos sobre la salud mental y cómo tratar o atender a quienes detecten con algún problema relacionado con esta.