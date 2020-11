Triunfo de BC al eliminar plurinominales: Bonilla Valdez

TIJUANA, B.C.-El gobernador Jaime Bonilla Valdez, se pronunció sobre el triunfo, no solo para Baja California, sino para la ciudadanía, de la aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para eliminar la figura de los “plurinominales” en las listas de los partidos políticos para las próximas elecciones.

Bonilla Valdez, dijo que durante su gestión como diputado Federal por Baja California, promovió desaparecer la representación proporcional, aun cuando llegó al congreso como tal.

“Yo sí hice campaña para este cargo de elección popular, porque no me gusta que me den cosas en la mano, además los plurinominales son repudiados por la gente”, expresó.

El mandatario Estatal, refirió que hay 20 gestiones pendientes con la SCJN, algunas a favor y otras en contra, y que este primer punto lo ganaron los bajacalifornianos. “Esta propuesta obliga a los partidos políticos a realizar campaña, y evitar que los dirigentes se autoproclamen sin el mínimo esfuerzo”, agregó.

Dijo que otros 6 gobernadores de Morena en el país, le han solicitado una copia de dicha iniciativa para seguir su ejemplo. También señaló que estas modificaciones a ley electoral, son sanas para los partidos, mejores prácticas en las campañas y verdaderos acercamientos con el pueblo.

El jefe del Ejecutivo, recordó sus orígenes al ser uno de diez hijos, y al vivir con tantas carencias en la familia, que alcanzó a dimensionar las grandes necesidades que existen en las comunidades más apartadas en el Estado.

“Te das cuenta de las diferencias sociales, cuando ves a un niño que recibe una computadora, que jamás tendría en su vida y se pone a llorar, te llena de gran satisfacción”, manifestó.

También recordó el pacto que hizo con los ciudadanos, que dieron su voto, de cumplir sus promesas. “Es lo que le digo a mi gabinete, que solo cumplan con su deber. Que no vengan a presentar un proyecto y ̕ pavonearse̕ o perfilarse para las campanas”.

El gobernador del Estado dijo que el civismo que tuvo con sus padres, le dio la sensibilidad de ayudar a los demás, ya que ningún hombre es una ̕ isla̕. “Los detractores de este gobierno dicen que saludamos con sombreo ajeno para entregar computadoras y casas”, comentó.

“Tengo muchos amigos empresarios, pero son grandes deudores del agua, y no por ello les voy a permitir que violen la ley. Si no se hubiera recaudado $1,400 millones de pesos no habría recursos para cubrir las necesidades de la gente”, advirtió.

El Jefe del Ejecutivo Estatal, mencionó que estos empresarios apoyaban las campañas políticas de los candidatos, para luego pedir un favor y agregó: “Nunca pedí dinero, porque no quería llegar a gobernar con ataduras. Gobernamos para que la gente tenga agua y drenaje. El director de la CESPT, recibía ̕ moche̕ de un millón de pesos, era la caja chica del PAN, pero eso se acabó”.

El gobernador Jaime Bonilla Valdez, concluyó con la frase que le enseño su padre: “Si tienes miedo de cambiar las cosas, no vas a cambiar nada”.