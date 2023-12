Tráfico vehicular y largas filas en el transporte público desatan problemas mentales

Tijuana, B.C.- El tráfico vehicular y las largas filas para abordar el transporte público desde cualquier punto de Tijuana pueden desencadenar problemas de ansiedad e irritabilidad, advirtió la psiquiatra Graciela Jiménez Trejo, del Hospital de Salud Mental de Tijuana (HSMT) A.C.

Explicó que cuando las personas están expuestas a los constantes problemas de movilidad su salud mental puede verse afectada en algún momento de su vida, sobre todo si padece problemas de violencia o consumo de sustancias prohibidas.

Puede ser un desencadenante a largo plazo cuando es una exposición crónica, no solamente va a ser una vez que me quede atorada en el tráfico, un mes, un año a lo mejor puede ser mucho más tiempo y en alguna persona que sea susceptible a trastornos de ansiedad y depresión”, declaró.

Y debido a que el tráfico es una problemática constante en la ciudad, Jiménez Trejo sugirió compartir el automóvil con varias personas para alternar la conducción rumbo al trabajo o casa, con el fin de reducir las filas.

Puntualidad

“Seguir las reglas viales, no pasarnos los altos, no estar en tercer o cuatro carriles, no pasarse por el acotamiento, eso nos va a ayudar a estar más tranquilos y más serenos y a no cometer alguna infracción”, dijo.

La psiquiatra mencionó que también es necesario que se tomen consideraciones en cuanto el tiempo y vías alternativas para ser puntual.

“Tratar de siempre salir con tiempo a todas las reuniones, porque es lo que también llega a pasar, vamos tarde, vamos desesperados, vamos ansiosos y eso conlleva que más nos irritemos”, subrayó.