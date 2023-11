Trabajos del Viaducto Elevado afectarán tránsito por entre 6 y 8 meses

Tijuana, B.C.- Los trabajos de construcción del Viaducto Elevado generarán afectación en el tránsito para la zona norte de Tijuana por entre 6 y 8 meses, estimó el titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial del Estado (Sidurt).

Arturo Espinoza Jaramillo mencionó que pese a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) escogió un sistema constructivo “sencillo”, al ser una obra de gran tamaño generará afectación.

“Va a estar entre 6 y 8 meses afectado, hay que tener mucha paciencia, hay que tener confianza y respetar, tener cuidado cuando transiten por ahí”, recomendó el funcionario estatal a la población tijuanense.

Agregó que esa parte de Tijuana vivirá problemas de tránsito al igual que zonas como el Alamar, Terán-Terán y el nodo de entrada hacia la Garita de Otay II por la rehabilitación de vialidades y obras de construcción.

Espinoza Jaramillo descartó que la construcción del Viaducto Elevado tenga algo que ver con las largas filas que se han presentado en las últimas semanas para cruzar de San Diego a Tijuana.

El titular de la Sidurt comentó que la falta de carriles abiertos y la finalización del puente de El Chaparral son los “topes” que estarían relacionados a los tiempos de espera para ingresar al municipio.

“Nos hacía falta que abrieran más carriles, ya se logró eso, el otro es que el Ayuntamiento termine el puente, ya con eso pudiéramos estar completos ya sin tapones”, agregó.

El funcionario estatal consideró que el Viaducto Elevado sí estará en septiembre, puesto a que se le ha dado a la Sedena muchas facilidades administrativas para hacer frentes de trabajo.

Sobre si la próxima temporada de lluvias pudiera afectar la fecha de terminación de la obra, Espinoza Jaramillo señaló que se tiene que revisar primero el procedimiento constructivo de los túneles.

En este punto, el titular de la Sidurt precisó que el Viaducto está conformado por 3 túneles, el primero en el Cañón Zapata, el segundo en el Soler y el tercero que atraviesa hacia Playas de Tijuana.

Agregó que la posición de esos túneles pudiera tener una afectación, sin embargo el resto de la edificación no tendría problemas.

La zona de toda la Internacional no creo, ahí tiene un buen drenaje y el sistema constructivo no sería muy afectado, en lo general no se retrasaría”, complementó.