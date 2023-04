Trabajan en el combate al racismo institucional en Tijuana

Tijuana, B.C.- Con motivo de combatir el racismo institucional en Tijuana, se trabajará en una declaratoria de municipio libre de toda discriminación, dirigido principalmente a funcionarios públicos, mencionó el director de Atención al Migrante.

Enrique Lucero Vázquez destacó que el pasado sábado, se realizó una sesión del Parlamento Migrante, conformado por migrantes establecidos en Baja California, donde se propuso combatir la discriminación y el racismo en contra de las personas en contexto de movilidad.

Vamos a trabajar en estas peticiones, una de ellas es combatir el racismo institucional, a raíz de esto vamos a comenzar a trabajar en una declaratoria que dé la Presidenta Municipal, se la vamos a proponer, trabajada junto a las organizaciones de la sociedad civil para que este mensaje permee en los funcionarios municipales”, indicó.

Es importante llevar a cabo la declaratoria para sensibilizar a los funcionarios sobre la situación que rodea a las personas que sufren discriminación por su origen étnico, manifestó, puesto que se tiene que evitar que impregne el discurso anti migrante en la ciudad.

“Esta declaratoria se tiene que pegar en todas las ventanillas de servicios donde se atiende a las personas, y estos funcionarios tienen que estar capacitados de incluso saber las leyes. Se le sigue pidiendo a un extranjero una identificación para atención médica cuando en la constitución menciona que toda persona tiene derecho a la salud”, aseveró.

Lucero Vásquez agregó que tiene conocimiento de seis quejas de abuso a migrantes extranjeros, en los cuales está trabajando la Sindicatura Procuradora.

Denuncia

“Hemos escuchado sus testimonios, y nosotros siempre les solicitamos que acudan a Sindicatura, para que esté documentado, porque si no es así es como si no existiera, y queda en la anécdota o en la experiencia. Han sufrido abuso por alguna autoridad, no necesariamente racismo, es abuso”, explicó.

Estos casos de violencia normalmente los ejercen policías, y expuso que los migrantes desconocen que tienen el “arma” de denunciar o no saben cómo hacerlo.

“Es otra parte en la que tenemos que trabajar, enseñarles a las personas víctimas de algún abuso de la autoridad de identificar a la autoridad, dónde fue, qué institución, el horario, que aporte elementos para poder dar con estas personas”, enfatizó.