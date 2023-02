Todavía no logran apelar sentencia de 45 años de Alina, mujer policía que en defensa propia asesinó a su pareja

Tijuana, B.C.- Al grito de ‘Justicia para Alina’ inició la manifestación para exigir la libertad de esta ex policía municipal que fue castigada a 45 años de cárcel después de asesinar en defensa propia a su pareja Luis Rodrigo ‘N’, también policía municipal, cuando intentó ultimarla a golpes el 12 de diciembre de 2019.

La protesta pacífica inició en el Bulevar Agua Caliente y terminó en los Juzgados Penales y Laborales del Poder Judicial del Estado de Baja California, al lado de la Penitenciaría La Mesa, en donde Alina se encuentra desde hace tres años acusada por el delito de homicidio calificado con ventaja.

La señora Socorro Tehuaxtle, madre de la acusada, dijo que desde diciembre de 2022 cuando el juez dictó la sentencia primero de 60 años y después por 45 años, busca la apelación para que su hija pueda llevar el juicio desde afuera del penal.

Perspectiva de género

En octubre 2022 solicitó ese recurso legal, pero desconoce en cuánto tiempo procederá y teme que el caso de su hija sea olvidado por los jueces.

“La juez dijo que mi hija era un peligro para la sociedad, por eso no calificaba para cambiar la medida cautelar. Yo no me explico de dónde dicen que es un peligro si Alina era un oficial, ella no tiene falta, no tiene antecedentes, por algo pudo ingresar a la policía municipal”, criticó.

Apoyada por otras mujeres la señora Tehuaxtle tomó las calles y desde afuera de la penitenciaría reclamó por las violaciones a los derechos de Alina y por la falta de perspectiva de género en la impartición de justicia, aun cuando se presentaron evidencias y dictámenes médicos de la violencia que sufrió de parte de Luis Rodrigo ‘N’.

Recordó que él siempre se valió de su cargo como supervisor y policía para agredir a Alina, quien al ultimarlo llamó al 9-1-1 para reportar el hecho y entregarse a la policía, confiada en que recibiera apoyo de parte de la corporación municipal.

¿Las mujeres no podemos defendernos? ¿Cuarenta y cinco años de prisión castigarla por haberse defendido? Queremos hacer visible esta manifestación porque es una injusticia. Aquí se mira todo el machismo, la discriminación, violaciones a los derechos humanos”, señaló Tehuaxtle.

Alina desde hace tres años se encuentra en el penal de La Mesa, en donde se refugió en la religión, manualidades y cultura de belleza. Además recibe el apoyo de otras mujeres privadas de la libertad.