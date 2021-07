Tijuanense emprende con negocio de donas con nieve

Tijuana, BC.- La pandemia motivó a gran parte de la ciudadanía para comenzar sus propios negocios, algunos con proyectos diferentes, tal es el caso de “Montoneras donas”, si bien es una franquicia ya existente, la tijuanense Yolanda González, hoy vende estas suculentas donas con la esperanza de salir adelante en esta ciudad fronteriza.

“¿A quién no le gusta el pan y la nieve? Entonces juntamos las dos cosas, la nieve y el pan; realmente yo quise hacer este negocio desde hace un año, ok, pero me quise esperar por la pandemia, me quise esperar para buscar un lugar estratégico, que me pudiera funcionar”. Narró Yolanda González, quien emprendió su negocio “Montoneras Donas, La Placita Tijuana”.

“Le damos el gusto al cliente de acuerdo a su paladar, hay distintos gustos de chocolate, vainilla, de oreo, de todo, las originales sin nieve también hay”, explicó Yolanda.

Decide emprender en abril

Yolanda es una tijuanense que el 30 de abril de este año, decidió emprender, como muchos otros en plena pandemia; se arriesgó, apostando por un concepto diferente, donas pero con nieve. En EL IMPARCIAL no pudimos quedarnos con las ganas de visitarla, conocer su historia y claro, su producto y hasta inventamos una "dona FRONTERA”, que lleva nieve de pistache, m&m's color verde, bombones y glaseado de chocolate Hershey's.

“Nos ubicamos frente a plaza Carrusel, en un kiosco, frente a un casino, tenemos un horario de 11:00 horas a las 19:00 horas del día, de lunes a domingo. No solo pueden encontrar donas, también tenemos, frappe, smoothie, malteadas, chocolate caliente, donas clásicas y cafecito también hay”, dijo.

Aclaró que vende para toda clase de gustos y las donas son hechas al momento, con ingredientes frescos. También destaca que aunque este negocio es una “Franquicia” desea ser del agrado del público, por ello trabajan diariamente y le gustaría poder poner otra más adelante.

“Yo creo que nunca es tarde para emprender, todos trabajamos y creo que en algún momento pensamos en emprender, ojalá y nos vaya bien y podamos poner otra sucursal más adelante”, finalizó Yolanda Gonsalez.

Horario:

Lunes a domingo de 11:00 horas a 19:00 horas del día.

Facebook: Montoneras Donas La Placita Tijuana

Instagram: Montoneras Donas La Placita Tijuana