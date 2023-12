Tijuanenses acuden a regularizar sus autos, aún con nueva ampliación

Tijuana, BC.- Dueños de unidades de procedencia extranjera, mejor conocidos como carros “chocolate”, acudieron a las oficinas del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) en Tijuana a regularizar sus vehículos, con incertidumbre de si el decreto tenía ampliación o no.

Desde tempranas horas, decenas de vehículos podían verse haciendo fila desde la entrada de las oficinas hasta las orillas del bulevar 2000 esperando tener la oportunidad de realizar el trámite.

“Ya me hacia la idea de que lo iban a ampliar, pero como no llegaba el anuncio pues me generaba dudas y preferí no arriesgar”, compartió Carmelo Dueñas, quien acudió desde las 8:00 horas para hacer fila.

Largas filas de autos podían verse en el bulevar 2000.

Riesgo mayor no regularizar auto

Mencionó que aunque tenía suerte de circular con su vehículo y no ser detenido por las autoridades, de haber seguido sin tenerlo “en regla” habría representado un riesgo mayor, por lo que decidió acudir y completar el trámite.

Por su parte, el ciudadano Mariano Soto dijo que tuvo la chance hasta este viernes, ya que al momento de generar su cita aparecía un error en la fecha de asignación, lo que lo preocupó ya que no se había anunciado ampliación en días pasados.

“Fue difícil porque fácil intenté sacar cita 2 veces, me aparecían mis datos y el lugar donde tenía que acudir pero no la fecha, salía como “undefined”, realmente creí que no iba a alcanzar o que por lo menos sería más tardado hacer las cosas”, contó.

31 de marzo del 2024, nueva fecha para regularizar

El decreto de regularización de vehículos de procedencia extranjera o “carros chocolate” acaba de tener una nueva ampliación, de acuerdo a lo publicado este viernes 29 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Decenas de vehículo comenzaron a hacer fila desde tempana hora.

Contando esta ocasión ya son 7 el número de ampliaciones que se emiten, esta última con una duración similar de 3 meses y la cual entrará en vigor a partir del 1 de enero y hasta el 31 de marzo del 2024.

De acuerdo a la Secretaría de Hacienda, en Baja California se han regularizado 324 mil 795 vehículos de procedencia extranjera, así como 7 mil 500 vehículos provenientes de Europa o Asia o cuyo Número de Identificación Vehicular (NIV) empiece con letra.

La cantidad de automóviles que han pasado por los trámites correspondientes habrían dejado 811 millones 987 mil 500 pesos, los cuales se estarían usando para pavimentación y bacheo en más de 342 mil metros cuadrados de vialidades.