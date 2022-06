Tijuanense plasma a famosos en galletas

Tijuana, BC.- Maru Vázquez es una ama de casa que durante la crisis sanitaria, comenzó a hornear para su familia, pero al ser también ingeniera de diseño, decidió comenzar a pintar a sus seres queridos y sus galletas se convirtieron en un delicioso lienzo comestible.

"Inicié en la cuarentena, mi esposo y yo tenemos una imprenta y con el encierro empecé yo a hacer postres para mi familia y después comencé a decorarlas y ya después a pintarlas", recordó.

"Las primeritas como tenía mucho que no pintaba me quedaron más o menos, ya poco a poco fui perfeccionando la técnica", dijo.

“Cookies and cakes TJ”

Ahora, la emprendedora y creadora de “Cookies and cakes TJ” ha pintado a muchos artistas y ha logrado entregarlas en persona.

"Mi esposo me comentó que por qué no le hacía a algún artista y pues me pareció buena idea, y después se dio que las pudiera entregar y estuvo muy padre", explicó.

"Se la pude dar a Residente, Playa Limbo, Omar Chaparro, Roberto Martínez, muchos roqueros y próximamente a la Cotorrisa", narró.

Dice que le encanta hacer todo desde cero, desde preparar la masa, hornear y claro, decorarlas en diferentes sabores.

¿Cómo obtener una galleta personalizada?

Se necesita hacer el pedido con dos semanas de anticipación, ya que es un proceso artesanal que lleva su tiempo, hecho a mano y desde cero.

Los sabores que maneja son rol de canela, vainilla, chocolate y ahora tequila.

"Es increíble cómo nos vamos adaptando de una crisis, pasé de hacerles postres a mis niños a salir, ha sido difícil, pero la recompensa es buena, conocer artistas por lo que hago, nunca lo pensé", concluyó Maru.

Para hacer pedidos:

Instagram: @cookies_and_cakes_tj

Pagina Web: www.cookiesandcakes.mx