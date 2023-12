Donan chefs 7,500 euros a ‘Tijuana Sin Hambre’

Tijuana, BC.-Chefs reconocidos de Tijuana realizaron este miércoles la donación de 7 mil 500 euros a la asociación “Tijuana sin hambre”, lo que permitirá producir más de 8 mil 240 platos para migrantes en albergues.

Desde agosto de 2022, la cocina de Tijuana sin hambre pasó de aumentar el número de comidas que se destinan a albergues de mil 300 a 3 mil 100 en poco más de un año, de acuerdo a la comunidad This Is About Humanity.

Quien se encarga se preparar los platillos para la población en contexto de movilidad y en situación de calle es la chef Verónica Alvarado, quien refirió que son más de 3 mil 126 personas las que son beneficiadas.

La chef Verónica Alvarado. Foto: Emmanuel Castañeda

Entregan comida a los más necesitados

Desde el primer día de operación se encuentra ayudando, y contó que de lunes a sábado se han mantenido operando desde las 6:00 hasta las 12:00 horas otorgando comida a quienes más lo necesitan.

Para este 2024, reconoció esperar que más personas se unan para consolidar la repartición de alimentos a más personas que viven en albergues, así como a quienes más lo requieran en el municipio de Tijuana.

Es un trabajo que nunca acaba, sobre todo porque ya vienen otros 4 mil migrantes, si se aumentó la población y nosotros aumentos nuestros alimentos a base de donaciones, de tocar puertas en restaurantes, tiendas y demás”, platicó.

Apoyo de la ciudadanía

Verónica Alvarado puntualizó que el apoyo de la ciudadanía es vital para mantener la operación de la asociación “Tijuana sin hambre”, sobre todo de productos como lentejas, latas, pollo, carne, carne molida, carne de puerco, por mencionar algunos.

“Pueden acercarse a través de nuestras redes sociales, porque sí necesitamos que nos apoyen más para que todo esto sea posible y poder llegar a todos los migrantes”, recalcó la chef.

Sobre el apoyo que se brinda a personas en situación de calle, detalló que 4 veces a la semana el equipo de “Tijuana Sin Hambre” hace el esfuerzo de salir a las colonias para brindar el servicio.

Salen a las calles a ayudar

“Yo preparo las cacerolas en comida y nos vamos, las subimos a la panel y nos vamos a la calle, tenemos ya varios puntos donde vemos a las personas que están en situación de calle y ya nos están esperando”, afirmó.

Puntualizó que son aproximadamente mil los platos que sirven en puntos como el Desayunador del Padre Chava, así como en diferentes colonias de la Zona Norte de la ciudad.

Ha sido más de un millón de comidas las que la asociación ha entregado desde agosto del 2022, reduciendo su costo operativo en un 55% hasta requerir un financiamiento de 31 mil dólares mensuales, según This Is About Humanity.