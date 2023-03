Tijuana se ampara para no realizar pago ante déficit del Issstecali

Tijuana BC.- El municipio está amparado desde hace semanas para no realizar el pago ante el déficit del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado (Issstecali), insistió la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, no pagará ninguna cantidad.

Durante el Miércoles de Mañanera con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, se dio a conocer, por medio del secretario de Hacienda en el Gobierno del Estado, Marco Moreno Mexía, que el déficit que generaban los trabajadores jubilados de los municipios de Baja California rondaba entre 500 y 600 millones de pesos.

Informó que Tijuana generaba alrededor de 350 millones de pesos, por lo que el municipio tendría que atender y programar su pago como responsables financieros, mientras el Estado no tuviera recursos para atender el déficit.

No es así, realmente eso no va a suceder, tenemos en este momento un amparo porque esa cuestión no la podemos nosotros pagar, nosotros tenemos nuestras propias deudas”