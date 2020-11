Tijuana, la ciudad con menor desempleo en el País: Inegi

Tijuana es la ciudad del país con menor desempleo, con un porcentaje de 2.1 de su población económicamente activa, mientras que la media nacional es de 6.4 por ciento.

Lo anterior fue dado a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a través de los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva Edición (Enoen).

Con relación de situación del Estado en desocupación laboral, los datos establecen que Baja California está en segundo lugar con menor desempleo, con un 2.8% de su población económicamente activa, solo superado por Michoacán con un 2.5%.

Las microempresas son las principales empleadoras en la Entidad, ya que 36 de cada 100 trabajadores laboran en éstas, mientras que 20 de cada 100 empleados se desempeñan en una empresa grande.

Los desocupados

Los desocupados en el Estado principalmente son aquellos que tienen la educación media superior y superior concluida, con una tasa de 58.9 por ciento; por el contrario, los que menor desempleo presentan son los que tienen primaria incompleta.

Casi en la totalidad de los que buscan un empleo cuentan con experiencia laboral y poco más de la mitad trató de iniciar un negocio o buscar empleo por un periodo de hasta un mes.

Noé Morales, director de la empresa Empleo Nuevo, apuntó que hay mucha actividad en cuanto la búsqueda y oferta de empleo.

"El año anterior no se tenían esas variables, el tema de la vulnerabilidad, el tema de la psicosis, porque me pueden contagiar, el tema de la falta de guarderías y la falta de escuelas, esas condicionantes cambian la estadística un poquito", indicó.

Respecto a la escolaridad de los desempleados, explicó que la zona es industrial, y requieren de personas con secundaria concluida o un grado menor de estudios; actualmente tienen más de ocho mil vacantes en la industria de manufactura.

"Los que tienen mayor capacidad, mayor rapidez de colocarse, son los que buscan un ingreso inferior o los que tienen un trabajo más simple, en el tema de los que tienen preparatoria para arriba el tipo de puestos no son tan abundantes", comentó.

Situación de las mujeres

Noé Morales dijo que la desocupación no necesariamente tiene que ver con que no exista empleo, ya que en la actualidad las mujeres lideran la población que no es económicamente activa.

Manifestó que las mujeres cuentan con problemáticas adicionales para laborar, que es la recesión de clases presenciales y guarderías porque ahora deben cuidar a sus hijos.

"En la industria maquiladora se ha notado que las mujeres están renunciando porque necesita atender a los hijos en escuelas virtuales, o porque se están dando cuenta de que las guarderías si estaban dando un servicio", recalcó.

Las abuelas, que usualmente cuidan a los nietos, no tienen la capacidad de conectar a los niños a las videoconferencias, expresó.

De acuerdo a las cifras del Inegi, en Baja California 67 de cada 100 dentro de la población no económicamente activa son mujeres y muchas de ellas se dedican a sus hogares.