Tijuana buscan convertirse en la primera ciudad biblioteca del mundo: Lectores Urbanos

Tijuana, BC.- Tijuana se convertirá en la primera ciudad biblioteca del mundo, por medio de códigos QR, en diferentes zonas de la ciudad habrá libros digitales completamente gratuitos.

“La intención es que mientras (el transeúnte) transita, en distintos establecimientos comerciales, dependencias de gobierno, parques, estén estos letreros en vía pública, y él pueda interactuar con su celular y cada letrero representa un libro digital de nuestra editorial”, compartió el director general y cofundador de Lectores Urbanos.

Alexis Avilés indicó que cada mes cambiarán estos títulos, por lo que no importa si se toma el mismo trayecto diario, este repertorio de libros estará en constante cambio.

“Tijuana es una biblioteca que se reconstruye cada mes y podrás tener acceso a miles de libros, así se convertirá Tijuana en la primera biblioteca del mundo”, agregó.

La iniciación del proyecto también es cambiarle la cara a Tijuana, no somos nadie para decir que es o no es Tijuana, sino aportar nuestro granito de arena para que Tijuana sea vista también con los ojos de ciudad cultural, no solamente somos ‘violencia’ o ‘libertinaje’, si no que realmente somos una ciudad cultural que se convirtió en la primera biblioteca del mundo”, comentó.