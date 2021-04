Teresa y Nora cumplieron 8 meses de desaparecidas en Tijuana

La pareja conformada por Teresa Padilla Cox y Nora Ariday Pacheco cumplió 8 meses de desaparecida, tiempo en el cual familiares y amigos la han buscado por todos los rincones de Tijuana.

La última vez ambas mujeres fueron vistas el 24 de agosto en la colonia Castillo, entre una y una treinta de la madrugada.

Al grito de dónde están junto con el Colectivo Todos Somos Erick Carrillo han recorrido las periferias de la ciudad... y recientemente las instalaciones del Semefo, por si uno de los cuerpos pertenece a Teresa o a Nora.

"Las autoridades no han podido darme el ADN para identificar cuerpos que yo no puedo reconocer, cuerpos calcinados, cuerpos en estado de descomposición... Y yo necesito saber esa parte para darle término a todo esto", declaró la señora Karla Cox, madre de Teresa y suegra de Nora.

Ayer en compañía de otras 20 personas se manifestó en el monumento Independencia de Zona Río para pedir el apoyo a la comunidad y exigir a las autoridades que den con el paradero de las mujeres.

La señora Cox dijo que desde el 25 de agosto, cuando supo de la desaparición, la tristeza e impotencia la embargó. Desea encontrarlas con vida.

"Ha sido horrible, la desaparición de un ser querido no es lo mismo que una muerte, no puede haber resignación, no puede superarlo. Si te entregan un cuerpo lo superas, empieza el duelo, pero vivir una desaparición es diferente, el dolor aumenta diario, con cualquier cosa", relató.

La señora Karla Cox confía en que las autoridades responderán por el caso de Teresa y Nora, pero también pidió apoyo a la población para que brinde información de manera anónima al teléfono de Todos Somos Erick Carrillo 6641182521.

"No busco responsables ni culpables, solo las busco a ellas, que regresen a su casa, eso lo que pido", expresó.