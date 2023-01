Temen madres que estudiante siga agrediendo a sus hijos en primaria

Tijuana, B.C.- Madres de familia de la Primaria General Vicente Guerrero temen por la seguridad de sus hijos, debido a que un estudiante de nueve años del cuarto grado agredió físicamente y amenazó con un cuchillo a un menor del tercer grado.

La señora ‘Marifer’, madre de una de las víctimas, manifestó que el último ataque ocurrió el viernes 13 cuando el agresor ingresó un cuchillo al plantel, el cual colocó sobre el estómago de su hijo cuando se encontraba en el salón.

Dijo que aunque las autoridades escolares implementaron el protocolo de seguridad, ella, al igual que otras mamás, está inconforme porque este no garantiza la seguridad de los alumnos atacados, mientras que el agresor será reprendido por cierto tiempo.

Perpetuar la violencia

Asimismo, la denunciante lamentó que los operativos mochila no se implementen para evitar violar la privacidad de los menores.

No estamos conformes con el protocolo que viene desde arriba. El protocolo ha hecho a los niños intocables, el protocolo hace que ni los maestros puedan revisar la mochila que dicen que trae un cuchillo porque violentan sus derechos a la privacidad. No estoy tranquila con un niño así dentro de las instalaciones”, expuso.

Relató que el estudiante acusado desde marzo de 2022 se muestra violento; en un principio usaba útiles escolares para atentar, la profesora avisaba al director y este citaba a sus padres para que se disculparan.

Pero la violencia continuó al grado de que daba rodillazos a los estudiantes que pretendían acusarlo en la dirección y aunque ‘Marifer’ y otras madres denunciaron ante la delegación de Tijuana de la Secretaría de Educación, no obtuvieron respuesta.

Ahora piden que el estudiante agresor reciba atención psicológica y sea reubicado en otro plantel por seguridad de sus víctimas y de los mismos profesores.

“Estamos atadas de manos. Todo el gobierno está atado de manos. Voy a la secretaría de Educación, al Ministerio Público, al DIF. En la Fiscalía Especializada para Justicia para Adolescentes se abrió una carpeta. Que me disculpen, pero sus protocolos no le quitan el miedo a mi hijo al venir a esta institución. No están funcionando para nada estos protocolos”, señaló ‘Marifer’.

Por su parte, la secretaría de Educación de Baja California informó que atendió este caso y acordó que el estudiante acusado recibirá atención sicológica y será ingresado al Programa Preventivo de Policía Juvenil.

Cada semana deberá entregar su carnet de asistencia en la dirección de la primaria; además junto con sus padres deberá acudir al programa de Escuela para Padres.

“Se realizó un acuerdo con la mamá del alumno que debe presentarse en la estancia SDIF el día 19 de enero de 2022 a las 9:00 am para llevar a cabo una canalización de atención sicológica y taller para padres”, se lee en el comunicado.