Tardan más para realizar trámites

Tijuana BC.- Los ciudadanos que buscan en Tijuana un espacio para tramitar su credencial de elector, pasaporte mexicano, tiene que esperar meses para poder concretar un espacio y en el caso de la visa hasta finales del 2022.

Actualmente a través de la página del Instituto Nacional Electoral (INE) no hay citas disponibles para obtener la credencial de elector, los seis módulos en la ciudad están ocupados hasta marzo del presente año.

Para algunos ciudadanos al ser urgente obtener este documento, lo intentan sacar en otras ciudades vecinas como Playas de Rosarito o Tecate, sin embargo, en estos lugares tampoco hay fechas disponibles.

Problemas para votar

Eduardo López de 34 años de edad, busca actualizar la dirección de su credencial al moverse a un nuevo domicilio, ya que para votar le queda lejos.

Pedir es un martirio, porque si hablas por teléfono te mandan a que hagas la cita por Internet, y si lo haces por Internet no vas a encontrar cita a menos que te conectes a las 10 de la noche Tijuana y te la habilitan dentro de dos meses”

Comentó.

En su caso, solicitó una cita en octubre del 2021, misma que la tenía programada para el 17 diciembre del mismo año en el módulo Maurillo Magallón, inclusive recibió un correo electrónico confirmando la fecha.

Sin embargo, al llegar a las mencionadas oficinas estaban cerradas, y el personal de seguridad le comentó que durante esa semana no abrió sus puertas, por lo que perdió su espacio.

“Tienes que esperar dos meses a que te den cita y pues en mi caso tengo que esperar otros dos meses, a ver si ahora no me salen con algo en el INE en mi cita para marzo”, expresó.

Espera de 6 meses

Es decir, López, esperará un total de seis meses para poder cambiar el domicilio de su credencial de elector.

De acuerdo con el INE en Baja California atienden alrededor de 24 mil 999 personas semanalmente.

Pero tienen un problema con el número de citas programadas, ya que 46.1% de las personas que inician con el trámite en línea no acude, contra el 41.3% que si llega a su cita, y el 12.6% la reprograma.

La vocal ejecutiva del INE en el Estado, María Luisa Flores Huerta, recordó que la estrategia de atender a la población a través de citas programas obedece a la pandemia del coronavirus y los protocolos que deben respetar.

“Las cifras de los contagios desafortunadamente se han incrementado, ahora mismo si necesitamos estar en los módulos atendiendo a través de las citas, privilegiando el tema de la salud”, manifestó.

Cierre de instalaciones

Ante este escenario, dijo, se han visto en la necesidad de cerrar instalaciones por contagios del Covid-19 o trabajar con menor personal, esto para no poner en riesgo a la ciudadanía que acude a estos puntos.

De no poder concretar un espacio en sistema o en el teléfono 800 433 20 00, pueden acudir a los módulos con su documentación completa para que les puedan ayudar a buscar una cita.

Aclaró que las personas con alguna discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas son población prioritaria por lo que no necesitan hacer una cita, pueden acudir a los módulos y serán recibidos.

Flores Huerta, reveló que Tijuana formará parte de un programa piloto para ver de qué forma se puede atender a la población con algún tipo de turno en sitio, pero este es un tema que actualmente analizan por lo que no existe fecha definida para dicho ejercicio.

“Sabemos que vamos a proporcionar uno de los módulos de Tijuana para implementarlo y lo que se buscaría es otra alternativa en las formas de atención que nos permitan fluir con mayor facilidad para la ciudadanía”, agregó.

La misma historia para el pasaporte

Actualmente en la página citas.sre.gob.mx no hay espacios para agendar una cita en ninguna de las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Baja California, a pesar de la gran demanda que existe de dicho documento.

De igual manera para la oficina consular en Estados Unidos, específicamente en el condado de San Diego,la ubicación más cercana donde hay disponibilidad es en Los Ángeles, California.

Perla Ramírez, recordó que cuando inició el año pasado con la búsqueda de citas en el menú desplegable tanto en Baja California como en San Diego simplemente no había fechas disponibles.

“Lo que me frustraba a mí en particular es que no había citas para el 2022 o 2023, simplemente no había citas y ya”, añadió.

Citas en Los Ángeles

En su desesperación por conseguir dicho documento debido a que su visa estaba próxima a vencer, buscó la opción en Los Ángeles, pero no en la oficina central.

Sin embargo, al momento de sacar su permiso para viajar a dicha ciudad, le comentaron que ese punto era peligroso por lo que prefirió esperar.

“Me metía dos veces al día y así estuve varias semanas hasta que encontré un lugar en Tijuana; el tema de Tijuana es que si tienes un pasaporte de Estados Unidos he escuchado comentarios que no te lo aceptan como válido y tienes que sacarlo por primera vez”, expresó.

En su caso, tardó cerca de un mes para conseguir el pasaporte, de octubre a noviembre de 2021, pero en su caso al trabajar en una oficina podría revisar la disponibilidad seguir al estar frente a una computadora, por lo que consideró tuvo suerte.

Trámite de la visa

Situación similar al trámite de la visa, cuando sacó cita para la renovación la fecha disponible era para noviembre de 2022, pero después revisó la página y encontró citas para febrero de este año, esto ya que recordó que si alguien la cancela se libera ese espacio.

Reiteró que se considera tener suerte porque un familiar que también renovará visa tiene cita hasta enero de 2023, es decir, un año de espera.

Situación similar al de Karla Bermudez, quien su trámite lo comenzó a principios del 2021, pero se llevó la sorpresa que no había espacios en Tijuana o en otra ciudad cercana, pero fue hasta mayo que encontró un espacio para julio.

“Yo me metía todos los días a todas horas, afortunadamente trabajo en oficina, entonces cada hora podía escaparme poquito para tratar de revisar, fue así que conseguí cita, estaba difícil”, dijo.

Para septiembre vino el trámite de la visa, la cual, se venció en noviembre del año pasado, al iniciar con este procedimiento se sorprendió que el único espacio disponible era para noviembre del 2022, por lo que al no haber otra opción la tomó.

“Yo duré como dos meses entrando todos los días y no conseguí una más cerca, hasta que un día me apareció una cita y la pude mover en agosto, y una semana después la logré mover para julio”, declaró.

Llevó la queja ante el gobierno federal

Por su parte, el delegado federal en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, informó que ya llevó esta queja ante el Gobierno Federal para que se atienda y se mejoren los procedimientos para la expedición del pasaporte.

Reconoció lo difícil que resulta obtener una cita, porque seguido la ciudadanía se queja sobre este tema con él.

“El pretexto de la pandemia sirvió para esconder muchas ineficiencias, esa es la verdad, nada podemos hacer nosotros desde esta oficina, hemos intentado, pero le corresponde a la cancillería mejorar estos procedimientos, nunca Baja California había estado así”, apuntó.

Sabe que la oficina se quedó sin personal debido a que muchos trabajadores sindicalizados se fueron a sus hogares por la pandemia y otros eran prestados por el Gobierno del Estado.

Rezagos en atención

A principios del presente mes, Leah George, jefa de la Sección de Visas de No-Inmigrante del Consulado de Estados Unidos en Tijuana, comentó a FRONTERA que el tiempo promedio actualmente es de diez meses para renovación y más de un año para tramitar la visa por primera vez.

Dijo que para renovar la visa de turista en el Consulado de Tijuana hay espacios disponibles para octubre del presente año, pero por primera vez las citas son hasta principios del año 2023.

Estas largas esperas, explicó se deben a las afectaciones que ha dejado la pandemia del coronavirus en el mundo, por lo que pidió a los interesados ser pacientes.

Recordó que previo a la contingencia sanitaria, la población en promedio esperaba tres semanas para una cita para el trámite por primera vez y una semana para la renovación.

Por último, Leah George, reveló que actualmente atienden a no más de 40 solicitantes para mantener las medidas preventivas, entre ellas la sana distancia.