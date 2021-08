Trabaja Stpsbc en los centros estatales de conciliación

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Baja California invertirá poco más de 20 millones de pesos para realizar las adaptaciones para la creación de los Centros Estatales de Conciliación que contempla la reforma laboral.

En entrevista con Frontera, el titular de la dependencia, Luis Javier Algorri Franco, dijo que estos recursos federales llegaron hace poco y servirán para la adquisición de mobiliario, adecuaciones de instalaciones y tecnología de la información para poder instalar estos centros,

Estamos contra reloj para, a marchas forzadas para lograr que esta reforma laboral llegué aquí en Baja California en plenitud a partir del primero de octubre

Declaró.

Se contratarán 50 conciliadores

Para la capacitación del personal realizarán un convenio con la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) para que a través de ellos puedan llevar a cabo un proceso de reclutamiento para la contratación de 50 conciliadores.

También desaparecerá las Juntas de Conciliación y Arbitraje para dar nacimiento a los Juzgados Laborales que van a depender del Poder Judicial del Estado.

“Por parte del ejecutivo tendremos los Centros Estatales de Conciliación, toman fuerza porque se vuelve obligatoria la etapa conciliatoria, no como actualmente que es opcional, el patrón tendrá que acudir, si no acude se le considera rebelde”, comentó.

Mientras que el Gobierno del Estado tendrá que aportar un recurso adicional para la contratación de personal, renta, mantenimiento y otros rubros. Aseguró que estos trabajos beneficiarán tanto a trabajadores como patrones, al haber una mayor certidumbre en el tema laboral.

“Esto viene a generar más transparencia, a generar más certidumbre y viene a profesionalizar el trabajo porque los conciliadores estarán capacitados para conciliar en materia laboral y habrá jueces en materia laboral”, agregó.

Modificaciones a los sindicatos

Recordó que esta reforma trae también modificaciones a los sindicatos y los que participan en ellos para la legitimación de los contratos colectivos, ya que cada uno deberá tener una copia del mismo.

Porque en repetidas ocasiones estos solo eran del conocimiento del secretario en turno los detalles del mismo y también deberá haber elecciones para elegir a su representante.

“Lo que la reforma hizo es obligar a la democracia al interior de los sindicatos, hoy tendrá que haber democracia, paridad de género, tendrán que modificar los estatutos para los procesos de selección de sus liderazgos, que ya no van a poder estando reeligiendo como en el pasado”, añadió.

Otro punto que contempla esta reforma es la eliminación del outsourcing, pero aclaró que seguirán existiendo empresas que ofrezcan servicios especializados a otras compañías, pero deben de estar registradas ante la Secretaría de Trabajo Federal.

Abuso del Outsourcing

“Se hizo un abuso del outsourcing, muchas empresas tenían incluso al 100% de sus trabajadores en outsourcing, el trabajador llegaba, pedía trabajo, firmaba un contrato, pero resulta que el contrato no era de la fuente de trabajo”, expresó.

Lo que provocó que empleados no recibieran sus prestaciones laborales conforme marca la ley, ya que en repetidas ocasiones no los daba de alta en el IMSS, Infonavit y no repartían utilidades.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo a nivel federal son más de 156 mil millones de pesos al año los que se dejan de pagar de utilidades a los trabajadores a pesar de que las empresas sí generan riqueza.

No más trabajadores subcontratados

El gobierno también deberá de cumplir con esta reforma, ya que en enero de 2022 ya no deberá de contar con trabajadores subcontratados, por lo que ya hizo del conocimiento a la Secretaría de Hacienda del Estado para hacer las adecuaciones necesarias en el presupuesto.

“Todo esto se acaba, porque se elimina este esquema, las empresas tendrán que dar de alta a sus empleados, ahorita estamos preparados en Baja California para las sustituciones patronales”, indicó.

Existe una solicitud de ampliación para que entre en vigor este tema, pero tiene que ver con las empresas de seguridad, transporte o cafetería que brindan un servicio especial, pero esto dependerá del Congreso de la Unión, ya que solo el 8% han logrado registrarse.

Algorri Franco, pidió a los trabajadores denunciar cualquier irregularidad relacionada con el trabajo, para que la secretaría a su cargo pueda actuar en consecuencia.

Francisco Javier Algorri Franco/ titular de la STPSBC