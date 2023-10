Suspenden clases en Centro de Capacitación para Invidentes

Tijuana, B.C.- Por tiempo indefinido estarán suspendidas las clases en el Centro de Capacitación para Invidentes Tijuana A.C., debido a que existen conflictos en el proceso de renovación de la mesa directiva.

En la AC estudian aproximadamente 48 alumnos que aprenden el uso del bastón y otras actividades para ser independientes, pero desde el martes se colocó una cadena con candado en la puerta principal que les impide ingresar.

Presuntas agresiones

El presidente y representante legal del centro, Raúl Pérez, manifestó que integrantes de la asociación tomaron las instalaciones e intentaron obligarlo a renunciar a su cargo.

Hay intereses porque es una asociación civil sin fines de lucro, pero hay personas que lo ven de otra manera y en ese sentido, ven sus intereses y por esa razón quieren removerme y sustituir a la mesa directiva de manera ilegal”, sostuvo.

Pérez afirmó que denunció el desalojo y las presuntas agresiones ante el ministerio público, pues el cambio de mesa directiva debe realizarse en un ambiente seguro y con el acuerdo de todos los integrantes de la AC.

Por su parte, Leticia Contreras Arámbula, directora de Honor y Justicia del centro, lamentó que entre la comunidad con discapacidad visual existan conflictos y que perjudiquen el aprendizaje de quienes sufren debilidad visual.

“Esto es ilegal, aparte si somos compañeros no nos debemos poner el pie los unos a los otros. Hay que apoyarnos y no hay que dividirnos, de por sí no hay inclusión en la sociedad”.