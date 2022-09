Suman seis renuncias en Ayuntamiento de Tijuana

Tijuana, BC.- Al menos seis empleados del Ayuntamiento de Tijuana han renunciado durante la presente administración, dos de ellos funcionarios de primer nivel, informó el Oficial Mayor Municipal, Marcelo Machain Servín.

Detalló que la Secretaría General de Gobierno Municipal y la Secretaría Movilidad Sustentable y Ambiental son las dependencias que se han quedado sin diligentes durante la actual gestión.

“Los demás funcionarios que han dimitido son de mandos un poco inferiores y de nivel medio, subdirectores o coordinadores de área, con ellos si han sido entre tres y cuatro”, señaló.

No detienen actividades

Machain Servín señaló que las dependencias de mando superior antes mencionadas no tuvieron que detener sus actividades puesto que encargados de despacho han realizado las actividades que dejaron libres los ahora exfuncionarios.

El funcionario municipal dijo que todo proceso de renuncia o separaciones de cargo tienen que ser notificados a la Oficialía Mayor puesto que en dicha dependencia se administra el recurso humano del ayuntamiento.

“Somos muy disciplinados ante las instrucciones de la Presidenta, ahora mismo tenemos una dinámica para que todos hagamos nuestro trabajo y si se llega a haber espacios vacíos las dependencias siguen funcionando”, explicó.

Descarta interés en el cargo

El Oficial Mayor descartó tener algún interés en ocupar el cargo de Secretario General de Gobierno, pues dijo que acatará las instrucciones que indique la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez ante tal situación.

“En mi caso particular yo me disciplino donde la Alcaldesa me necesite, de hecho es una facultad exclusiva de ella determinar sus candidatos, obviamente se pone a consideración de Cabildo también, pero soy una persona institucional”, añadió.