Suma 2022 33 denuncias sexuales en escuelas

Tijuana BC.- Durante el 2022 en las escuelas de Baja California se contabilizaron 33 incidentes de índole sexual en los que al menos 10 maestros fueron suspendidos de manera definitiva.

De acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Educación del Estado, a lo largo del año que terminó se presentaron 126 incidentes en las escuelas de Baja California relacionados con violencia familiar, violencia digital, violencia entre niños y niñas, presencia de sustancias, presencia de armas, omisión de cuidado, maltrato infantil, maltrato escolar, intento de extorsión, discriminación, amenazas, autolesiones, golpes, amenaza de broma y situaciones de carácter sexual.

En el transcurso del año de esas 33 debemos de tener 10 maestros de todos los niveles básica, media superior y superior que tenemos registrados como suspensión definitiva, hay evidencias tan obvias que se da de baja automáticamente”

Declaró Gerardo Solís Benavides, secretario de Educación en Baja California.

Otros casos

Existen otros casos en donde tiene que haber una investigación por parte de las autoridades correspondientes, expuso, pero hay algunos otros en los que les levantan falsos a un maestro.

Consideró que en la actualidad el alumno es más expresivo, tiene mayor libertad y las señoritas y jóvenes en escuelas de media y media superior se expresan de una manera más abierta, por lo que están atentos a las denuncias que presentan.

Activan protocolo

El delegado del Sistema Educativo Estatal en Tijuana, Miguel Alfredo Nuño García, informó que existe un protocolo cuando se denuncia algún tipo de abuso sexual dentro de las escuelas y uno de los pasos mas importantes es avisar de manera inmediata al 911.

Esto para que la Fiscalía General del Estado (FGE) pueda iniciar una investigación sobre las acusaciones que haya hecho el estudiante.

“La prioridad es proteger y salvaguardar la integridad física, sexual, emocional, psicológica, social de todos los estudiantes y del personal escolar, por eso se aplican los protocolos de seguridad en los centros educativos”, comentó.

Talleres de capacitación

Se llevan a cabo talleres de capacitación, apuntó, para que los padres de familia, maestros y personal que trabaje en escuelas pueda detectar alguna situación de riesgo en los alumnos.

Explicó que el protocolo señala que cuando un estudiante denuncia alguna situación de abuso se le tiene que escuchar de manera respetuosa, evitar interrogar o cuestionar al niño y después denunciar al 911.

“El gran número de casos han ocurrido en casa, no han sido en escuelas, pero lamentablemente como que suena más los casos en escuela que los de casa en cuestiones de notas periodísticas o de interés publico”, agregó.

Atención psicológica

Posteriormente el director o responsable del plantel educativo debe de redactar un acta de hechos, citar a los padres de familia del menor, quienes junto con el menor recibirán atención psicológica y legal.

Una vez que pasa esto, tienen que informar por escrito a las autoridades superiores, integrar el expediente del alumno, el cual, debe de llevar el acta de los hechos.

En el caso de que esté involucrado algún docente o personal de la escuela, se debe de remitir copia a la dirección de asuntos jurídicos o al órgano interno de control.

Trabajan en conjunto

Aclaró que como autoridad educativa coadyuvamos en todo momento con la Fiscalía General del Estado en la investigación, pero ellos no investigan o dictan alguna sanción.

“Inmediatamente cuando se suscita este evento, se le solicita al maestro retirarse del plantel esto con la intención de que se lleven a cabo las investigaciones y que no haya ninguna situación que limiten la misma”, expresó.

En el plantel que ocurrió el incidente se busca calendarizar talleres o capacitaciones para evitar que esta situación vuelva ocurrir y se les informa a los padres de familia.

Nuño García, reveló que en caso de que el docente no se encuentre culpable puede regresar a dar clases, pero el propio maestro pide que lo cambien a otra escuela.

Recomiendan acompañamiento

Debido a que los casos de abuso sexual en menores de edad son delicados y difíciles de tratar, Graciela Jiménez Trejo, médico psiquiatra del Hospital de Salud Mental, recomendó un acompañamiento psicológico para ayudar a los padres como al estudiante.

“Como padres lo que tenemos que hacer primero es creerle al hijo, creer que lo que nos está diciendo es verdad, porque muchas de las veces actuamos en negación, porque también a veces nos da miedo enfrentarnos a las cuestiones legales”, manifestó.

Dijo que estos casos suelen ser desgastantes tanto para los padres de familia como para el menor de edad, por lo que consideró importante tener el apoyo de un psicólogo o un tanatólogo.

Resaltó la importancia de no gritar en estos casos porque los niños pueden creer que ellos hicieron algo malo, siempre explicarle que el enojo es en contra del agresor.

Sienten culpa

En este tipo de escenarios es muy común que haya culpa por parte de los padres, apuntó, especialmente hacia la madre, por lo que insistió en que es importante un acompañamiento.

“Es importante generar en los niños confianza, el poderles decir: aquí estoy, no te voy a regañar a ti, contigo no voy a estar enojada, tienes todo mi apoyo. Y cuando nos lleguen a comentar alguna situación, tratar de tener esa paciencia y validar los sentimientos del niño”, comentó.

Jiménez Trejo, informó que existen cambios que un padre puede detectar cuando un menor está sufriendo algún tipo de abuso.

Uno de ellos es que constantemente están tristes, tienen problemas de alimentación, no duermen bien, problemas de conducta, hacen muchos berrinches, se aíslan, no quieren convivir con otras personas y no quieren ir a la escuela.

“Hay que decirle desde pequeño las cosas por su nombre, nadie debe tocarte la boca, sus senos, tu pene, tu vagina, las pompis, darles el nombre correcto, al niño desde pequeño decirle, al grado de que no van a dejar que alguien lo toque y si sucede lo van a comentar”, indicó.

Por último, aseguró que si el niño es atendido de manera oportuna puede llegar a tener una vida adulta plena, pero insistió que debe de haber un proceso de terapia tanto para el menor como su familia.

Interviene CEDH

Desde 2016 la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California ha emitido cuatro recomendaciones a la Secretaría de Educación por casos de abuso sexual ocurridas dentro de los planteles escolares del Estado.

Miguel Ángel Mora Marrufo, titular de la dependencia detalló que las últimas recomendaciones fueron del 2021 por casos registrados en Tecate y Valle de Mexicali.

Casos en BC

En el caso de Tecate fueron 18 niños víctimas de violencia física y violencia sexual, aquí la recomendación por parte de la institución fue por acreditarse una serie de omisiones en la respuesta de las autoridades, principalmente en la activación de los protocolos que mandata proteger a los menores, activar los procedimientos penales, es decir, dar aviso a la autoridad, entre otros procesos.

En el Valle de Mexicali fueron tres niños víctimas de abuso sexual, a través de un dictamen se comprobó una violación equiparada, incluso este caso fue un caso juzgado en el que por duda razonable se libera al agresor.

Aquí se le dio vista al Consejo de la Judicatura porque les pareció que la audiencia no cumplió con la protección del interior superior de la niñez, expuso, ni se garantizaron en la audiencia sus derechos y en todo el proceso.

“Estos antecedentes forman parte hoy del análisis que estamos haciendo de los nuevos casos, son seis asuntos los que tenemos conocimiento en este 2022 por parte de la comisión, específicamente por violencia sexual”, declaró Mora Marrufo.

Los casos antes mencionados se encuentran dos en Tijuana, uno en Valle de Mexicali y uno en Mexicali, los cuatro en escuelas primarias y otros dos en el Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California y Cetyte en Tijuana.

Dijo que las recomendaciones que emitieron el año pasado fueron porque no se dio vista a la fiscalía o se activaron los procedimientos, por ejemplo, en el caso de Tecate y Valle de Mexicali 6 y 7 los maestros siguieron frente al aula.

Mejora respuesta

Reconoció que en los casos del presente año por lo menos la autoridad activó los protocolos, es decir, los maestros ya no están frente al aula.

“Lo único positivo es que hoy la autoridad está respondiendo de manera inmediata ante una situación que responde a un fenómeno de violencia que vivimos en comunidad que se refleja en las escuelas, en específico en un sector de atención prioritaria que son niños, niñas y adolescentes”, agregó.

Indicó que uno de los retos importantes en este tema es que existe un rezago de las carpetas de investigación, dando como resultado altos índices de impunidad ya que más del 90% de los casos no se sancionan.

“Entonces en la medida que no haya un mensaje de cero impunidad y tolerancia contundente contra los agresores pues lamentablemente vamos a seguir experimentando y viendo estas situaciones, pero al menos puedo mencionar que respecto a la respuesta institucional si hemos observado un avance, una mayor conciencia a las obligaciones, pero hay retos que persisten”, concluyó.