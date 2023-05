Sufren desesperación y hambre migrantes varados en los muros de EU

Tijuana, B.C.- La desesperación y el hambre se apoderaron de los migrantes que se encuentran varados entre los dos muros de seguridad de Estados Unidos, quienes usaron las aplicaciones móviles para ordenar comida y bebidas.

Los repartidores les han llevado pollos y sodas, los cuales han cruzado a través de los huecos de la valla fronteriza que se encuentra a la altura del Fraccionamiento El Soler, en donde se escuchan los gritos de las personas por recibir los alimentos.

‘Emmanuel’, nombre ficticio y originario de Ecuador, platicó que cumplió dos días de ser parte del campamento, el tiempo suficiente para descubrir que no sería fácil conseguir el asilo americano.

Dijo sentir impotencia porque aunque tiene dinero no hay tiendas cerca de esa área del territorio estadounidense para comprar comida.

Nosotros queremos comprar, pero no hay posibilidad de que alguien nos pueda ayudar. Tenemos para pagar, pero no hay medios”, expresó ‘Emmanuel’.

Relató que al llegar a Tijuana se contactó con un traficante de personas que lo acercó al muro fronterizo, pero no le avisó que el cruzar no le garantiza obtener la protección del asilo.

Más de 200 migrantes

“El dinero mueve todo. Es algo incierto, no sabemos nada, qué va a pasar por nosotros, el tiempo pasa, y no sabemos qué va a pasar”, platicó el ecuatoriano.

Él es parte de las más de 200 migrantes, entre niños y adultos, que burló la vigilancia de Estados Unidos a un día de que el gobierno del presidente Joe Biden finalice con el Título 42 y siga con el Título 8, el cual consiste en que los migrantes que crucen de manera irregular serán deportados a sus países y en cinco años no podrán solicitar el asilo.

‘Beatriz’, una mujer joven de Colombia, también ingresó a Estados Unidos de manera irregular por Tijuana, a quien la incertidumbre y el hambre la pusieron en jaque.

“Bastante complicado porque entró mucha gente, había muchos niños, había muchos hombres, fue muy arriesgado, porque es un pasillo muy delgado, como un abismo”, dijo sobre el área a donde la llevaron los traficantes de personas.

Beatriz se unió el campamento desde ayer; está feliz de estar pisando el territorio norteamericano pero al mismo tiempo siente tristeza de no saber si será o no deportada a Colombia.

“Esto te dicen que es el sueño americano. Estamos en la incertidumbre porque no sabemos cuándo vamos a pasar, si nos van a recibir, si nos van a deportar. Son sentimientos encontrados porque no sabemos si nos van a recibir allá, ojalá nos escuchen los motivos por los cuales tomamos la decisión de venir hasta acá”, mencionó.

Este campamento de migrantes también ha despertado la solidaridad de algunos tijuanenses que acercan comida a las familias.

“Siento que estoy ayudando a una causa, que estoy tratando de hacer lo mínimo que puedo, pero a veces a uno no le alcanza. A veces me siento un poco impotente, triste, de no poder darles a todos comida y ver su desesperación por no poder comer es bastante triste”, declaró Rubén Vázquez, estudiantes de UABC.