Sufre familia por secuestro virtual de su hija en Tijuana

Tijuana, 12 de mayo de 2023.- Una familia de la colonia Cucapah de Tijuana pasó las nueve horas más terribles de su historia cuando su hija ‘Ana’, nombre ficticio por seguridad, sufrió un secuestro virtual.

Este crimen es uno de los más comunes porque los delincuentes se aprovechan de las redes sociales para contactar a sus víctimas y tienen menos posibilidades de ser identificados y detenidos.

Los criminales le dijeron a ‘Ana’ que su abuelita estaba enferma y que fuera por ella. Mientras caminaba en las calles, los delincuentes contactaron a su papá, el señor ‘Martín’, a quien le informaron que su hija había sido secuestrada.

‘Martín’, todavía a punto del llanto, platicó que las descripciones que le dieron de su hija, esposa y de él coincidían, por lo que de manera inmediata atendió las órdenes de los secuestradores, quienes le exigieron dinero a cambio de la vida de ‘Ana’.

En poco más de media hora logró reunir 70 mil pesos y los depositó en cuentas bancarias y en un cajero de una sucursal del Bulevar Insurgentes, pero después le pidieron 50 mil pesos más.

Me siguió dando instrucciones, yo lo quería es que me entregaran a mi hija. Lo único que me dijeron es que me regresara a la casa, siéntate, tira los tickets, toda información que tienes de mí, ahorita va llegar una persona contigo, te va a bajar del carro, te va a revisar el carro y en ese momento te voy a decir dónde está tu hija”