Sufre ciudadanía accidentes por escaleras en mal estado

Tijuana, B.C.- En la colonia Camino verde, perteneciente a la delegación Sánchez Taboada, hay unas escaleras que representan un peligro para la integridad de los ciudadanos que diariamente tienen que pasar por la zona.

Lo que pasa es que las escaleras están en muy mal estado, no están aptas para que los niños suban o bajen. Esto es a causa de las lluvias, que se ha estado deslavando, derrumbando la tierra y el barandal despegado, ya no está estable. Esta es la forma por la que los niños suben a la escuela, tanto en el turno de la mañana como en el de la tarde", explicó Alma Manrique, vecina afectada que lleva a sus hijos a la escuela primaria aledaña.

"Hay un rumor de que se quisieron robar el barandal, los vagos para vender el fierro", agregó Diana García, quien también tiene a su hija en la escuela.

Te puede interesar: Habilitan tres albergues temporales en Tijuana

Algunos tienen que optar por subir por un camino de tierra, pero también han sufrido accidentes.

"Yo me vengo por acá donde hay tierra y por cierto me he caído cuando traigo a la niña a la escuela, se calló primero ella y yo la quise ayudar y que me caigo también, lo que yo veo es que con el agua se está deslavando la tierra y entonces queda hueco, puede que se caigan las escaleras", contó Matilde Espinoza.

Utilizadas por estudiantes

"Hay veces que me he resbalado del camino, he caído en el pasto unas dos veces, esto se necesita mucho por los niños.", recordó Fernando, otro vecino afectado.

Con partes sin barandales, escaleras flojas y casi cayendo, vecinos buscan ayuda.

Te puede interesar: Supervisa Protección Civil zonas de alto riesgo ante tormenta invernal en Tijuana

"Se hicieron así porque con las lluvias baja mucho el agua y se derrumba, es peligroso, la mayoría de niños vienen de este lado, y pues se caen, se resbalan, anteriormente sí ha habido accidentes", mencionó María Arroyo, vecina que se encontraba limpiando las escaleras para evitar accidentes.

 

Los residentes apuntaron que su mayor temor es un accidente grave entre los menores que acuden a la primaria, señalan que ya hicieron denuncia pero ni una autoridad se ha pronunciado al respecto, ni han llegado al lugar.

Ubicación: Camino Verde, 22190 Tijuana, B.C., México.