Sueña con una película de su vida

Crecer en la pobreza y estar envuelto en un entorno con poca unión familiar no demeritó el espíritu emprendedor del voceador Tello Martínez Miranda, mejor conocido como Pepe Nacho.

Su personaje le dio la esperanza de sobrevivir a varias crisis, la personal y la poca venta de los periódicos locales.

Tello se inspiró en personajes de la época de Oro del Cine Mexicano, del Show de los Polivoces, “Clavillazo”, “Tin-Tan”, Mario Moreno “Cantinflas”, Pedro Infante, Javier Solís, entre otros, y el payasito vagabundo tomó la forma correcta de ser aceptado por la ciudadanía tijuanense.

Así oficialmente Pepe Nacho nació un 5 de abril del 2009.

“Cuando los mexicanos carecemos de estudios, no halla uno qué inventar, la gente ya no me pelaba y como surgió la máquina del Internet, me dije voy a hacer una lucha sin límite de tiempo para vender más”, explicó.

Largas jornadas

Pepe se levanta desde las 2:30 de la mañana para ir a trabajar, y siempre se alista, ante cualquier contrariedad climatológica, ya sea con un paraguas, o con agua con suero y limón.

“De lunes a sábado me levanto a las 2:30 horas para vestirme, encomendarme a Dios, son herencias que nos dejan nuestros padres por no haber ido a la escuela. Como pepino, manzana verde, apio, perejil, brócoli para estar avante y nunca enfermarme; cuesta caro ir al doctor, no es lo mismo 25 que 61 años”.

A las 5:00 de la mañana ya está listo para vender y para ambientar su puesto ambulante coloca juguetes y muñecos de peluche.

No solo quiere tener la mejor venta entre los voceadores, también se interesa porque Tijuana tenga una mejor imagen ante el mundo.

“Me gustaría ayudar a todos los comerciantes y levantarles el ánimo para que se convierta en una ciudad bonita”.

Comentó que la mejor venta fue la noticia de la muerte de Colosio, la cual tuvo un impacto de hasta seis meses.

Los sueños de Pepe

Pepe Nacho vive solo, y su casa tiene su sello distintivo, con recortes, pósters de sus artistas favoritos, un televisor donde pasa horas viendo shows de los cantantes de antaño y sombreros de payaso de todas las medias como si estuviera en una fiesta infantil.

“Es una casa, casi bodega mal hecha por la falta de recursos económicos, yo no tengo fotos de familia, nunca hemos sido unidos, siempre andamos como los gatos, solo nos reunimos en Navidad, año nuevo o cuando alguien se muere”, dijo.

Pepe, de 61 años, no pierde la esperanza y los sueños, entre ellos tener una película que hable de su vida, grabar un disco, que su mamá Agustina Martínez Miranda, “La Reina de la Línea”, tenga un monumento como él lo tiene, el reconocimiento a los voceadores que trabajan a la intemperie.

“Tengo varios proyectos, varias ilusiones, lástima que para mí son puros sueños, grabar un disco, que algún productor de cine se aproveche de este personaje, encontrar una compañera, no soy tan delicado, me gustaría que tuviera buen corazón, buenos sentimientos, que esté de mi gusto”, indicó.

Sin embargo, a pesar de las sonrisas, por dentro hay tristeza el estar rodeado de carencias y la pérdida de sus padres.

Su primer juguete, dijo, fue un carrito, pero de lata de sardinas.

“A mi jefecita me la atropelló un camión. Ella tenía 94 años, en la Línea. No estoy acomplejado ni traumado, por eso le echo ganas y no me doy por vencido, le doy gracias a Dios por regalarme un día más.

“Nunca tuve infancia, mi primer carrito fue una lata de sardinas. Vivía en cartolandia, por El Chaparral, en la Zona Norte”.

Su mayor miedo, expresó, es estar solo, pero su sobrina Esperanza Miranda, alias “La Chiclosa”, quien en ocasiones le sigue su paso con algunos duetos, lo ha acompañado desde pequeña.

Personaje admirable

“Tenemos una familia separada, pero intentamos estar juntos. Yo lo admiro tanto, se va desde las 2:30 de la mañana. Yo tomo su ejemplo de estar cerca de mi mamá. Llegué a ayudarle a vender periódico. Él siempre anheló tener su propia familia, pero vivió para cuidar a sus padres hasta el final”, manifestó Esperanza.

Su sobrina añadió que para ella es como si fuera su papá.

“Para mí es como mi papá, él siempre me protegía cuando había problemas en la casa. Es hermoso que todo Tijuana lo conozca, es una emoción muy fuerte poder seguir los pasos, de tener un tío así”.

Por su parte, Pepe Nacho manifestó que le gustaría que en todo hogar mexicano existiera un personaje como él, para tener más alegría y mejor comunicación entre las familias.

“Me gustaría que en cada familia existiera un personaje que diera alegría para que no hubiera violencia doméstica, que se padece hoy en día, porque no hay comunicación entre la familias, por las carencias económicas”.

Pepe es un personaje querido y aceptado por la ciudadanía que día a día lo ve en su puesto ambulante, y a pesar de las adversidades ha salido adelante con una sonrisa, reinventándose así mismo y llevando alegría a los tijuanenses.

“Este personaje me gustaría que algún día me pudiera sacar del bache en el que me encuentro, en convertirlo en una película mexicana, la sonrisa de la ciudad, dedicada con todo mi corazón para Baja California”, concluyó.

Pepe al detalle

Papá: Cleofas Martínez

Mamá: Agustina Martínez Miranda, “La Reina de la Línea”

Vende periódicos desde los 12 años

Vive en la calle San Luis Potosí y Oaxaca 7757, colonia México

Tiene un mural hecho por Ariana Escudero

Estudió hasta tercero de primaria

Edad: 61 años