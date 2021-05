Gobernador dialoga con comunidad de Villa del Álamo en Tijuana

El gobernador Jaime Bonilla Valdez sostuvo un diálogo con vecinos de del fraccionamiento “Villa del Álamo” en Tijuana, quienes en fecha previa acudieron a buscarlo para solicitar su respuesta a temas de justicia, servicios y regularización de viviendas.

Fue el pasado 5 de mayo en curso, cuando un grupo de vecinos hizo presencia en el Centro de Gobierno, para solicitar atención a sus demandas, que incluyen pavimentación, seguridad, alumbrado público y recolección de basura, entre otras.

Acompañado de funcionarios estatales y municipales, el mandatario estatal acudió a esta colonia, en la que estuvo presente en agosto del 2020 para encabezar una "Jornada por la Paz", en la cual, en aquel entonces, reclamaban diversas problemáticas, algunas de ellas del orden municipal.

El jefe del ejecutivo estatal mencionó que "Siempre tendré tiempo para mi pueblo, eso es lo que el señor Presidente (de México) espera de sus gobernadores, de sus funcionarios y particularmente de su gabinete… como yo lo espero de mi gabinete, que me acompaña, y no me han fallado… algunos se han enfermado".

En este acto, intervino el señor Joaquín Torres, representante de vecinos en Villa del Álamo, quien expresó: "Desde el miércoles (pasado) que hicimos la manifestación en el Centro de Gobierno hasta hoy, las cosas han cambiado, hicieron limpieza, estuvo con nosotros el director de la CESPT, para arreglar unas fugas".

Durante su participación, la titular de SIDURT informó que la dependencia ha venido apoyando durante algunos meses a diversos ciudadanos del área (Villa del Álamo) en la regularización de sus terrenos y viviendas con el objetivo de que no pierdan su patrimonio por cuestiones legales.

RETOMAN PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL PARQUE “BENITO JUÁREZ”

Durante este encuentro, se abordó el proyecto de remodelación del Parque “Benito Juárez” (ubicado en las inmediaciones del Palacio Municipal), mismo que se encuentra pausado en razón de un amparo interpuesto que impide avanzar con los trabajos ya previstos, a través de la SIDURT.

La secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), Karen Postlethwaite Montijo, subrayó: "Hicimos mesas de trabajo con ustedes presentes (defensores del parque), las mesas han tenido frutos, el lugar estaba sucio y abandonado y empezamos con el retiro de acero que había para la Plaza 11 de Julio e invertimos el año pasado un buen recurso para remover, pero no pudimos proseguir con la inversión del proyecto por cuestiones jurídicas".

En este diálogo, el mandatario estatal propuso la instalación de una mesa de trabajo, liderada por la Alcaldesa de Tijuana, para atender exclusivamente el tema del Parque Benito Juárez y revisar la forma de avanzar con el proyecto de remodelación "cuando hay voluntad de se puede". Pidió que se sumaran a dicha mesa de trabajo, la titular de SIDURT y el abogado José Ángel Peñaflor, asesor de grupos activistas en este asunto.

RECURRENTE PROBLEMA DE TAPONAMIENTO DE ALCANTARILLADO

Por su parte el director general de CESPT, Eliel Vargas Pulido, puntualizó que, debido al alto número de cuentas (5 mil 877) que se tienen en el fraccionamiento Villa del Álamo, la mayor problemática en la zona son los taponamientos en la red de alcantarillado sanitario, a la que a pesar de realizarse desazolves, es decir la limpieza, estos se tapan demasiado rápido.

A su vez, el titular de SEPROA, Salomón Faz Apodaca, señala que para contar con una mejor operación en el sistema de alcantarillado en la zona, se mejorarán los equipos de bombeo del cárcamo de Villa del Álamo, en su parte baja, además de que se cuentan con brigadas externas y equipo rentado para disminuir las problemáticas.