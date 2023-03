Socavones y deslaves están acabando con el andador turístico de playas

Tijuana, B.C.- Vecinos lamentaron que los socavones y deslaves estén acabando con el andador turístico de playas de Tijuana, en donde el peligro de caer es latente, sobre todo en las noches.

Cerca de la estación de salvavidas hay un tramo que casi desaparece por los hoyos que miden más de un metro de ancho, los cuales los usuarios deben cruzar con cuidado y de preferencia en el día para detectar dónde pisar y dónde no pisar.

La señora Candelaria expuso que desde hace por lo menos tres años se ve el deterioro del andador porque el soporte de tierra se está deslavando.

Aseguró que antes caminaba desde el muro fronterizo hasta la caseta de los salvavidas pero por las malas condiciones del andador acortó el trayecto por seguridad.

Claro que es importante si no ya no vamos a poder disfrutar de nuestra playa, pero si no ponen atención en los puentes que también presentan huecos, dudo mucho que vengan al andador”, manifestó Candelaria.