Sobrevive sin uso millonario centro de tenis del Estado

En Rosarito hay un Estadio de Tenis donde se presume podría jugar Rafael Nadal, pero del dicho al hecho, ha quedado mucho trecho en el Centro Tenístico Regional de Alto Rendimiento (CART).



Se destinaron 37 millones de pesos para su construcción provenientes del presupuesto federal del “Programa de Infraestructura Deportiva” de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).



Fue inaugurado oficialmente el 18 de agosto de 2015 en un terreno que consta de 21 mil 459 metros cuadrados donde se reparten 10 canchas de superficie dura, gradas, un estadio, área administrativa, andadores, jardinería, dos sanitarios y estacionamiento.



Su locación genera confusión a la comunidad porque se encuentra dentro del Residencial Punta Azul, que forma parte de Grupo Aries, y solo cuenta con un acceso, que es la carretera Escénica de cuota que va de Tijuana hacía Ensenada.



Las razones de su construcción, expusieron las autoridades, es llevar un turismo “diferente” a la zona, acercar el tenis a los habitantes del municipio, realizar concentraciones por parte de talentos a nivel nacional y organizar torneos municipales, estatales, regionales, nacionales y hasta internacionales de nivel élite.

El inmueble es manejado en la parte técnica por la Federación Mexicana de Tenis y la parte operativa corresponde a la Asociación Estatal de Tenis de Baja California y al Instituto Municipal del Deporte de Rosarito.



Poca actividad

Los mayores eventos que ha albergado el CART desde su inauguración son dos torneos “ITF”, en los cuales la Federación Internacional de Tenis otorga puntos.

Mientras tanto, el director del Centro Tenístico, Rogerio Altamirano, entrena de forma gratuita a grupos del Club de Niños y Niñas.

“Estamos inyectando la cultura del tenis”, comentó.



Otra de las dificultades por las que se ha pasado el estadio es el acceso, ya que no se ha logrado por parte de IMDER colocar un camión de ruta hacía el CART por tratarse de una carretera federal.



“Hace falta más presencia del proyecto, falta sacarle más provecho hasta ahorita”, refirió Saúl Castro Verdugo, el ex director del Instituto del Deporte y la Cultura Física del Estado (INDE).



El presidente de la Asociación Estatal de Tenis del estado, Ignacio Martínez Ortigoza, mejor conocido como “Iñaki”, dijo que el estadio se encuentra en perfecto estado para recibir eventos internacionales.



Los materiales utilizados en la construcción son los mismos que se utilizan para el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco e Indian Wells en California”, detalló.



“Es una cancha para cualquier tipo de evento internacional”, dijo, “no cualquier estadio tiene esas dimensiones”.



Martínez consideró que deben de trabajar más de la mano con el municipio.



“Aquí el tema es que el centro tenístico pasa a formar parte del municipio; cambian las administraciones, quien se queda a cargo es el gobierno municipal, es trabajar en coordinación con ellos”, apuntó.



“Lo que hay que darle es el enfoque y el empuje que debe de tener ese bien inmueble, yo creo que no se le ha proyectado, no se le ha dado el alcance a la comunidad, a lo mejor están desinformados que a ese lugar puede entrar toda la población, lo ven como un lugar apartado, que está privatizado, lo cual no es”, reconoció el nuevo titular de Instituto Municipal del Deporte en Rosarito (Imder), Luis Esquivel.



Falta de infraestructura

Para que pueda funcionar como un Centro de Alto Rendimiento se necesita que tenga un lugar donde los deportistas puedan hospedarse, alimentarse, tener los servicios médicos adecuados, un área de fortalecimiento físico y el área para la competencia, en Rosarito solo se tiene la última.



“Sé que tiene una siguiente etapa, espero a futuro se logré y eso impacte el desarrollo deportivo del tenis”, comentó Saúl Castro.



Añadió que se desconoce la fecha en la que se comience a edificar dicha segunda etapa y el monto del recurso destinado.



“Siento que la falta más promoción, pero un poco más condiciones, cuando tenga condiciones para albergar a talentos deportivos permanentes se va a poner muy bien”, agregó el ex titular del INDE.