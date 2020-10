Sobrevive Neymar, de un año y medio a 15 días con covid

TIJUANA, B.C.- Neymar, un menor de un año con seis meses, sobrevivió al Covid-19 después de 15 días de estar internado en el Hospital General de Tijuana (HGT).

De acuerdo a la Secretaría de Salud de Baja California, de marzo a la fecha 13 mil 865 personas vencieron la enfermedad.

La madre del infante, Amairany Flores Medina, relató que en los primeros días de mayo, cuando la pandemia del coronavirus estaba en su punto máximo, Neymar presentó dificultad para respirar una noche después de haberlo bañado.

Ahí le siguió desarrolló fiebre, hasta que una semana más tarde lo llevó de urgencias al Hospital General de Rosarito, de donde lo canalizaron al de Tijuana.

De plano sentía feo. Yo tengo un niño de siete años y Neymar, el chiquito, yo sentía que me moría, porque no podía pasarla a verlo, ni darle de comer ni cambiarlo, ni dormir con él".

"Estos 15 días fueron para mí fueron pesados y todas las noches yo le pedía a Dios y le decía que me lo regresara bien, me lo curara”, contó Flores Medina.

Mencionó que aún desconoce cómo fue que su hijo se infectó del SARS-CoV-2, pues ni ella ni su otro hijo y esposo presentaron el virus.

Durante las más de dos semanas que Neymar estuvo en el HGT las noticias fueron desgarradoras porque durante este tiempo el niño también contrajo neumonía y la fiebre no disminuía, por lo que le proporcionaron oxígeno para que recuperara la tranquilidad.

En este lapso la señora Flores Medina y su familia recibieron el apoyo de los vecinos de la colonia Natura, quienes organizaron diversas colectas para comprar fármacos, insumos médicos, pañales, análisis, entre otras necesidades.

Ahora que Neymar se encuentra en su hogar y gozando de buena salud, la señora Amairany comprende la peligrosidad del coronavirus.

“Ya me da miedo salir a la calle, porque ya lo viví, y sí es feo. He conocido a muchas personas que han perdido a familiares por lo mismo de la enfermedad y han sido de la colonia”, dijo la mamá de Neymar.

Yo la verdad decía no pasa nada, a la mejor es algo del gobierno. Yo no creía y fijate me tocó vivir esa experiencia, agregó.