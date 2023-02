Situación de taxis rojo y negro divide a la ciudadania

Tijuana, B.C.- Choferes de los taxis rojo y negro se encuentran en desacuerdo con la declaratoria de saturación que emitió el Estado, dicen que los pasajeros serán los principales afectados de esta situación.

“Yo tengo rato trabajando y la misma gente nos ha externado su incertidumbre ante la situación, los más afectados son ellos, nosotros podemos meternos a otra ruta, el principal afectado es el pasajero, porque aquí la gente trabaja en distintos horarios, Tijuana está despierta todo el día y toda la noche”, aseguró Adriana Valle, conductora de una unidad.

Es pura afectación para la ciudadanía, y para los choferes, expresó Ramón Alejandro Fernández, taxista de la ruta, asegura que si la problemática con el gobierno continúa, harán un paro general para que se respeten las necesidades de la gente, y no a los intereses propios del gobierno.

“Hay un arreglo por debajo de la mesa, la persona por la que votamos no deberían de estar ahí, están traicionando al pueblo y eso no es justo, es algo triste que el gobierno esté haciendo esto, somos trabajadores, hay viejitos como yo que conducen estas unidades, espero que se haga justicia”, dijo Mateo García, chofer de una de las unidades rojo y negro.

Califican la medida del Estado como “aberrante e inconcebible”, Félix Baltazar Zamora, checador, manifestó que les están privando de su trabajo, y están provocando que se realice una manifestación, pues va a afectar a todos los pasajeros, choferes, permisionarios, incluso a quienes vende llantas y los lavacoches.

“Se hizo en lo “oscurito”, sin tomarnos en cuenta a nosotros ni al público, nos van a dejar sin trabajo, dicen que nos van a reacomodar en una ruta que no existe, una ruta que van a levantar y que hay que trabajar por ella, y les vamos a dejar la que ya está hecha, quieren que les dejemos la mesa servida”, comentó Carlos Roel, conductor de taxi.

Les comenzaron a negar servicios, Eduardo Martínez, chofer de un taxi rojo y negro, relató que fue a revisión mecánica al Instituto de Movilidad y le negaron la atención, “hasta nuevo aviso”, eso le dijeron.

“Le dije al oficial si automáticamente estoy fuera de servicio y me dice que puedo trabajar así, que solo no va a haber revisión mecánica para nosotros, no sé que va a pasar, estamos en el limbo”, agregó.

Ciudadanos opinan

Por su parte, el usuario de transporte público, José Guadalupe Mendoza, considera que la línea de taxis rojo y negro son un patrimonio para la ciudad debido al tiempo que ha operado, y porque ha servido y ayudado a cientos de pasajeros día con día.

Por un lado, yo estoy un poco en desacuerdo porque son los taxis que tomo para llegar a mi destino, pero si los van a suplantar por algo mejor, apoyo al proyecto, los taxis rojos tienen un servicio deplorable, manejan como se les da la gana, y siempre suben gente de más”, declaró Diego Reyes García.

Está bien que implementen otras alternativas de transporte, expresó Miguel Ángel Velela, en hora pico es incómodo viajar en unidades que son para 13 pasajeros cuando suben a más de 20 personas, además de que no se encuentran con un mantenimiento adecuado para dar un servicio de calidad.

“Si hay un desabasto y una necesidad, yo no veo mal, esta declaratoria, en distintas zonas se hacen filas de pasajeros para tomar el transporte público, hay una clara necesidad, creo que reubicar a estos taxis funcionaria, sería parejo para todos”, dijo Luis Ángel Herrera.