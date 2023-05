Sindicatura Procuradora llama a realizar denuncias sobre abusos policiacos

Tijuana, BC.- Con el propósito de darle seguimiento a los señalamientos que hace la ciudadanía por medio de las redes sociales sobre casos de abuso de Policías Municipales, la Sindicatura Procuradora exhorta a los tijuanenses a realizar las denuncias en la página de Internet de la dependencia o acudir a Palacio Municipal para comenzar acciones contra los agentes que llevan a cabo estos atropellos.

Rafael Leyva Pérez señaló que a pesar de que la Sindicatura Procuradora le da seguimiento a las denuncias que se hacen a través de las redes sociales, es importante que éstas se materialicen en la dependencia que preside.

Te puede interesar: Investigarán a Policías que negaron acceso a colectivos de búsqueda

No en todas las ocasiones estamos al tanto de todas las redes sociales porque, sin ser irrespetuoso con las páginas de Facebook, no tienen el alcance que uno desearía cuando se trata de información que es importante”, explicó.

Denuncias directas a Sindicatura

A algunas de las noticias que trascienden o se hacen virales se les da seguimiento, pero no a todas, lo mismo pasa con aquellas que son dadas a conocer por los medios de comunicación, aseveró, por lo que exhorta que estas denuncias se hagan a través de la página de la sindicatura o de manera presencial.

Con motivo de mitigar las acusaciones de abuso policial que hace la ciudadanía, manifestó que ya hay elementos que portan cámaras en el pecho, sin embargo, se necesita que más agentes cuenten con estas medidas.

“Voy a tener una reunión con el regidor presidente de la Comisión de Seguridad, Refugio Cañada, para saber cuántas cámaras son la que se han comprado y yo poder hacer una auditoría o una revisión de cuantas están en funcionamiento, cuáles son los elementos que las traen y cuantas hacen falta por comprar, porque es una decisión que tiene que tomar la actual administración”, mencionó.

Te puede interesar: Continúan suspensiones a funcionarios públicos referente a acoso sexual

Policías con cámara

Leyva Pérez añadió que en esta reunión que se llevará a cabo podría plantear que los oficiales carguen con armas no letales, y ver la disposición qué hay por parte de la Comisión de Seguridad para hacer realidad esta acción.

Sobre las medidas de seguridad de Palacio Municipal, las cuales se han cuestionado en días anteriores debido a que en una reciente manifestación se impidió el acceso de una persona que portaba cartulinas donde se leía su disgusto ante una problemática, aseguró que no se le puede negar la entrada a nadie que no represente un peligro para los trabajadores del recinto municipal.

“Si una persona trae una pancarta o una cartulina porque busca manifestarse, está en su derecho de manifestarse, no se le puede prohibir la entrada. Podemos ver que tenemos todavía los filtros que se instalaron en tiempos de covid, no se han retirado, es un filtro que fue instalado por esa razón, no por razones de seguridad, esto tenemos que revisarlo con el Oficial Mayor y también con Cabildo”, dijo.