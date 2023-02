Sindicato de Burócratas exige se le reconozca; protestan ante la Cespt

Tijuana, BC.- Cientos de trabajadores llegaron a las oficinas centrales de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt), para exigir que se reconozca al Sindicato de Burócratas de la Sección Tijuana que representa Guillermo Aldrete.

“Derivado de un desconocimiento de autoridades de la Cespt, del Tribunal Superior de Justicia y del Gobierno del Estado, donde señalan que carecemos de personalidad por no tener un toma de nota, cuando esto solo es un proceso administrativo, donde se le informa al tribunal de arbitraje que ha habido un cambio de mesa directiva”, explicó el líder del comité directivo.

Por ello no se le está dando trámite a las peticiones del sindicato, incluso, aseguró Aldrete, ponen en riesgo la seguridad y vida de sus compañeros, pues están cancelando las licencias con goce de sueldo de trabajadores en etapa de salud crítica.

“La Cespt está requiriendo que se presenten a trabajar, se me hace un acto inhumano de parte del titular de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de llegar a este extremo, que no es una cosa más que un tema político”, expresó.

Los burócratas inconformes llegaron desde temprano a la Cespt.

Burócratas responsabilizan a Guerrero Luna

Señaló al diputado y secretario general del Sindicato de Burócratas en Baja California, Manuel Guerrero Luna, como principal responsable de la situación, en su afán de perpetuar en la representación sindical, además, de que ya fue desconocido en cuatro de las cinco secciones de del Estado, ya que no hace nada por la base.

Asimismo, comentó que derivado a que se le negó el registro a Humberto “Capi” Murillo, éste impugnó la elección, argumentando que quiere contender “a como dé lugar”, este personaje, solicitó al tribunal de arbitraje que suspenda la expedición de la toma de nota, ya que se siente agraviado por la situación.

Mientras no se resuelva esto, no se les entregará, recalcó Aldrete, están pasando por encima de más de 8 mil familias, lo que ocasiona que el Sindicato de Burócratas de la Sección Tijuana no tenga representación.

Guillermo Aldrete. dirigente de los burócratas de Tijuana. Fotos: Claudia León

Permanecerán en la Cespt de manera indefinida

Aseguró que estarán en las instalaciones de manera indefinida, en el lugar se encuentran presentes participantes de la burocracia de varias áreas, entre ellos, trabajadores del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento, las delegaciones de la ciudad, la Cespt, el Tribunal Superior de Justicia, y el DIF.

Alrededor de las 9:00 horas, se le invitó a Guillermo Aldrete a platicar con el director de la Cespt, sostuvo que después de la charla, informaría sobre las actualizaciones que resulten.