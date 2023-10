Siguen cancelaciones y retrasos de vuelos en Aeropuerto de Tijuana

Tijuana BC.- Usuarios que planeaban partir desde el Aeropuerto Internacional de Tijuana “Abelardo L. Rodríguez” este miércoles se encuentran varados por cancelaciones y retrasos en los vuelos por la presencia de banco de neblina.

Al corte de esta edición, 8 vuelos programados por la aerolínea “Viva Aerobús” han sufrido cancelaciones derivado de las condiciones climatológicas, 2 de ellos correspondientes a la noche del martes y 6 más para este miércoles 18 de octubre.

Acompañada por 3 familiares, Alicia Calixto tenía planeado hacer escala en Guadalajara antes de llegar a su destino final, Oaxaca, pero el cambio de itinerario de estaría comprometiendo estar a tiempo y a su economía.

Condiciones de neblina

El vuelo hacía Guadalajara estaba programado a partir hacia las 8:15, contó, sin embargo una hora antes de salir se le mandó un mensaje de que el vuelo iba a demorarse producto de las condiciones de neblina.

En caso de reprogramarse, dijo Alicia Calixto, no tendría que quedarse en el Aeropuerto ya que vive a 15 minutos del lugar, pero sí habría inconveniente porque el método que seleccionaron para llegar a Oaxaca sería cuantioso.

“El vuelo de aquí a Oaxaca me salía en 4 mil 800 pesos, para ahorrar de aquí a Guadalajara me salió en mil 200 y de ahí para allá mil 800, según yo ahorraría mil pesos, si no llegáramos a tiempo perderé más de lo que según me ahorré”, dijo.

Alicia Calixto añadió que sólo cuentan con un margen de entre 2 y 3 horas para tomar el segundo vuelo, por lo que dijo esperar que las cosas se compongan a tiempo.

Varias cancelaciones

Preparado para regresar a Ciudad de México junto a 10 compañeros, Abad Cano comentó que su vuelo originalmente estaba planeado para partir a las 11:57 del lunes, pero se canceló en más de una ocasión.

“Venimos a trabajar a Tijuana por unos días, desde el lunes nos han cancelado en 2 ocasiones, fuimos a preguntar hace rato y seguimos esperando que nos den respuesta”, agregó.

En cuanto a los viáticos, Abad Cano consideró que ha sido muy caros para lo que tenía previsto, situación en la que subrayó no es el único que ha tenido que pasar en este periodo.

A la espera

Aunque no se vio afectado directamente, Juan Arellano afirmó que en la madrugada de este miércoles había mucha más gente en el interior del Aeropuerto y que con el paso del tiempo fue disminuyendo.

Contó que, junto a su madre, estuvieron esperando desde la 1:00 de la madrugada para que abrieran la terminal de autobuses, y en el proceso notaron que había mucha gente esperando una solución.

“No nos afectó gracias a Dios, nosotros vamos de Tijuana a Rosarito en autobús, nada más escuché que de los demás para viajar a otros lugares les cancelaron”, contó Juan Arellano.