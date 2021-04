Sergio Moctezuma incrementa simpatizantes del distrito 8

Luego de una semana de acciones enfocadas a la promoción del voto, el Candidato a Diputado local por el Distrito 8, Sergio Moctezuma incrementó el número de simpatizantes de las diferentes colonias del distrito que busca representar, señaló.

El aspirante de MORENA resaltó que las jornadas terrestres en los mercados sobre ruedas, calles, puerta por puerta, así como las jornadas nocturnas han sido bien recibidas por la ciudadanía, gracias a la cercanía que generó con los habitantes de diferentes colonias.

“Aquí la actividad es muy dinámica y aun así la gente nos recibe, la gente es espontánea, es libre, sale de sus casas, nos atiende, platican con nosotros y eso es bonito, estoy pulsando yo que tenemos la misma aceptación que teníamos antes en 2017, 2018 y en la elección del 2019, esa es la sensación que yo alcanzo a percibir de la ciudadanía”, puntualizó Sergio Moctezuma.

Dado lo anterior, Moctezuma resaltó que a lo largo de la primera semana de actividades han saludado a más de 3 mil 300 personas de colonias como Torres de Lago, Murúa, Infonavit Presidentes, Capistrano, Guaycura, así como en jornadas nocturnas en bulevar Casa Blanca, Bellas Artes y la ruta Mariano Matamoros.

Asimismo, el Candidato a Diputado local por MORENA recordó que se han congregado en Asambleas Informativas con grupos de vecinos del fraccionamiento Águila Silbona, Otay Nueva Tijuana Módulo I, entre otras, y recibieron el apoyo de transportistas del Ejido Chilpancingo.

“Esa es la excelente aceptación que estamos teniendo y esto nos sirve como termómetro porque este ejercicio no lo están haciendo el resto de los candidatos porque saben que no tienen aceptación social, así es de que no se arriesgan, nosotros sí porque no tenemos nada que ocultar, aquí estamos, además considero que en las modestas responsabilidades públicas que he tenido hemos hecho un buen trabajo y nos hemos dedicado a servirle a la gente”, concluyó.