Serán 350 agentes con cámara corporal

Tijuana BC.- Con la compra de 100 cámaras corporales adicionales a las 250 adquiridas en 2022, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (Sspcm) de Tijuana buscará ponerlas en marcha este año.

En entrevista con FRONTERA, el titular de la dependencia, José Fernando Sánchez González, expuso que están trabajando en el programa de operación de los equipos.

La idea es que sea el órgano de control interno de la corporación, apuntó, el que reciba y almacene las grabaciones que se realizarán a través de las cámaras corporales por parte de los propios agentes municipales.

El año pasado había mencionado usted que se iban a adquirir 250 cámaras corporales, ¿Cómo va el seguimiento de esto?, ¿ya las obtuvieron, ya capacitaron al personal?

Sí, ya capacitamos al personal. Nos faltan algunos de capacitar. El software es el que estábamos trabajando ya para poderlo tener y sobre todo que sea el órgano de control interno que tenga la información de las cámaras para que ya nuestros elementos la tengan en calle y poder videograbar las intervenciones que realizan.

¿CUÁNDO SERÍA UNIVERSAL EL USO DE ÉSTAS CÁMARAS?

Este año estamos pretendiendo comprar unas 100 cámaras más, esperemos que nuestro presupuesto nos lo permita y así paulatinamente ir comprando más. No son baratas, son especiales para traerlas en el chaleco pero sí las estamos adquiriendo un poco más.

¿CUÁLES SERÍAN LAS SANCIONES DE ESTOS ELEMENTOS QUE SE LA QUITARAN O LA APAGARAN?

No lo pueden hacer y si lo llegaran a hacer, el propio sistema avisa.

Hay más ataques armados en zonas doradas. ¿Hay alguna zona que sea segura en Tijuana?

Yo creo que esa parte de la zona dorada o blindada es un tema importante, porque es la zona comercial, la zona donde se encuentran los edificios de gobierno, el sector restaurantero, pero para nosotros cualquier lugar, cualquier colonia, cualquier fraccionamiento de nuestra ciudad debemos atenderlo con la misma seriedad y con la misma importancia porque tiene la misma calidad el ciudadano quien vive en el este de la ciudad como quien vive en Playas de Tijuana, como quien vive en La Gloria o en la Libertad o trabaja en la Zona Río.

La distribución de nuestros policías no obedece a una zona privilegiada, la distribución de nuestros policías obedece a donde estamos viendo nosotros que

se está generando una mayor violencia. Ahí es donde inclusive nosotros tenemos movilidad de algunos elementos donde consideramos que es importante que estén de acuerdo a los mapas de calor que nos indican dónde estamos teniendo la violencia.

¿EL CRIMEN ORGANIZADO HA INTENTADO ACERCARSE A USTED O A ALGÚN REPRESENTANTE?

No.

¿ALGUNA AMENAZA HA RECIBIDO?

Amenaza como tal no, nosotros sabemos que al principio cuando recién llegamos a la administración por ahí hubo algunas

cartulinas con algunas amenazas y las tomamos con toda la seriedad y las remitimos a la Fiscalía para que llevara a cabo la investigación de cada uno de los casos pero es lo único que hemos tenido.

¿USTED SE SIENTE SEGURO?

Sí me siento seguro, me siento seguro de lo que estamos haciendo, me siento seguro del trabajo que estamos realizando y me siento con una fortaleza porque sé que estoy rodeado de gente comprometida con su trabajo, todos los días esos elementos que se uniforman y que salen a la calle a protegernos a la ciudadanía, todo el personal administrativo, todo el personal del Instituto de Capacitación, por supuesto que hay mucha gente en la Secretaría que tiene la misma visión y el mismo sueño que tengo yo de tener una Tijuana más segura, entonces, eso me da la fortaleza y

¿CONFÍA USTED EN TODOS LOS POLICÍAS MUNICIPALES?, PUES HA RESULTADO QUE DE REPENTE ANDAN EN MALOS PASOS INCLUSO AHÍ DESDE LA CORPORACIÓN.

Ese es un tema que tiene mucho que ver con lo que hemos comentado, tenemos una sociedad que lamentablemente se encuentra en muchas ocasiones carente de algunos valores y de algunos principios.

Nuestros policías vienen de esa sociedad, entonces, así como tenemos buenos arquitectos y malos arquitectos o buenos ingenieros, buenos dentistas o buenos abogados, pues siempre hay profesionistas o personas que se dedican a hacer el mal.

De la misma manera, lamentablemente, pues tenemos en todas las corporaciones de nuestro país malos policías y claro, ellos asumen una responsabilidad y un riesgo al hacer cosas que están fuera de la ley o que están fuera de los protocolos de actuación y bueno, asumen esa responsabilidad pero lo más importante es privilegiar a las instituciones.

La Secretaría de Seguridad de Tijuana es una Secretaría muy importante, muy fuerte, con una dinámica y un trabajo de todos los días muy importante y sí le puedo decir que son muchos más los policías buenos que los policías que lamentablemente se han alejado de esa mística de servicio y eso lo tenemos en todas las corporaciones de nuestro país.

¿LA ALCALDESA QUÉ TANTO INTERFIERE EN EL TEMA DE SEGURIDAD? ¿LE PIDE REPORTES CONSTANTES?

Todos los días estamos en comunicación entregándole los reportes a primera hora de las últimas 24 horas: detenciones, aseguramientos, intervenciones importantes, hechos que suceden en la ciudad.

A cualquier momento estamos informándole, la alcaldesa está las 24 horas del día con su teléfono disponible para recibir cualquier llamada que tenga que ver con temas de seguridad.