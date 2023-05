Señor Luis pide apoyo para recuperar camioneta robada, la necesita para trasladarse a terapia física

Tijuana, 29 de mayo de 2023.- El señor Luis Ernesto Kennedy Cota, de 67 años, pidió el apoyo de la comunidad para recuperar un automóvil que le robaron el lunes pasado, el cual es su único medio para trasladarse a las terapias de rehabilitación física, ya que es cuadripléjico.

Es una camioneta Cadillac 2008 FRX color dorada y las micas traseras están quebradas, el número de placa es 6EIC158 de California.

Kennedy Cota dijo que este carro es también parte de su negocio, ya que lo vendería para obtener los suficientes recursos para pagar los gastos médicos, mismos que suman más de cinco mil pesos mensuales tan solo en curaciones, compra de gasas y pomadas especiales para curar las llagas.

Describió que el automóvil le fue sustraído de su casa por un joven que contrató la semana pasada, a quien describió como Jonathan N y cuya dirección es en Estados Unidos. Presuntamente este lo vendió y ahora el comprador le exige mil 700 dólares para recuperarla.

Se la llevó este tipo y me dejó sin auto y a parte, en la camioneta traía las llaves de oficina. Si no la recupero van a querer que pague y no voy a poder. No tengo forma de trasladarme”