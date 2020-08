Segundas pruebas de ADN confirman que "Leslie" no es hija de Bersaín Miranda

TIJUANA, BC.- Las pruebas de ADN realizadas en un laboratorio particular arrojaron que Leslie no es la hija perdida de Eversaín Miranda.

Después de que la Fiscalía General del Estado notificara a Eversaín que las pruebas tuvieron resultados negativos de compatibilidad con Leslie, el padre de familia optó por realizar otras en un laboratorio particular.

Este miércoles, el hombre recibió los resultados, los cuales arrojaron que Leslie no es su hija Concepción, quien se encuentra en calidad de no localizada desde hace trece años.

Los resultados me dieron negativo, como todo padre con esperanza me duele demasiado, porque tenía una gran esperanza de que terminaría mi calvario y no solo el mío, sino el de mi hija que ya van trece años que han transcurrido y no se nada de ella”, explicó Eversaín.