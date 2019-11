90% de las industria cuenta con depósitos de agua: Canacintra

La mayoría de las empresas industriales en Tijuana cuentan con tanques o depósitos de agua para no detener su producción ante contingencias, casi el 90 por ciento de ellas, comentó el presidente de la Canacintra.



Francisco Rubio Rangel, líder de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), expuso lo anterior debido al tandeo que ya dio inicio en Tijuana por parte de la Cespt.



Agregó que a pesar de que es alto el porcentaje de las industrias adheridas a la Canacintra que están preparadas para no contar con agua, será problema para quienes dependen en gran medida del vital líquido en la producción.



“El recorte máximo de 36 horas por zona no afectaría a las empresas que no involucran el agua en sus procesos, pero a otras sí podría generar afectaciones en dinero que todavía no está cuantificable”, explicó.



Reuniones



El presidente del organismo industrial detalló que las reuniones con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana han sido constantes a fin de tener una excelente comunicación.



Mencionó que el sector productivo de Tijuana quiere ser partícipe del ahorro de agua, sin embargo buscan la manera en que se les pudiera afectar lo menos posible.



“No solo es en el momento, por ejemplo alguien que depende del agua para algunos cortes de aluminio qué va pasar, no cortas, retrasas las líneas de producción, entregas, hay multas y es una alteración fuerte”, indicó.



Rubio Rangel refirió que parte de las reuniones también son para conocer qué va a pasar en el mediano o largo plazo, no solo en los próximos dos meses donde se anunció el tandeo.



Al final precisó que las empresas que pretendan instalarse en Tijuana pero que dependen en gran medida del agua pensarán dos veces en hacerlo, a menos que se garantice el vital líquido por parte de la Cespt.