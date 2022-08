Secretaría de salud pide extremar medidas preventivas ante ola de calor en BC

MEXICALI, BC.- Debido a la ola de calor que se registra en la región esta semana, especialmente en la capital del Estado, la Secretaría de Salud a cargo de J. Adrián Medina Amarillas, hace un llamado a la ciudadanía para extremar medidas preventivas y evitar afectaciones negativas de salud.

Asimismo recordó que en municipios como Tijuana y Ensenada, donde estas temperaturas altas no son tan frecuentes, se debe prestar atención a los síntomas de deshidratación o golpe de calor.

En Mexicali se mantienen vigentes las acciones de la Campaña Agosto Seguro: protegidos del calor, que contemplan la operación de puntos de hidratación en centros de salud, 10 puntos de hidratación en Centro Histórico de Mexicali en coordinación con el Ayuntamiento; volanteo de medidas preventivas en albergues y reparto de Vida Suero Oral en zonas vulnerables a través de auxiliares comunitarios, así como atención en un punto de hidratación en Hospital General y otro en la zona de Centro Cívico.

Foto: Cortesía

Protección de grupos vulnerables

El secretario de Salud recomendó proteger a los grupos vulnerables como menores de 5 años, adultos mayores, personas en situación de calle, migrantes, además a la población de edad productiva como trabajadores de la construcción, del campo o personas que laboran en los cruceros.

Ante la presencia de síntomas como sed intensa, reducción de elasticidad en la piel, ojos hundidos o comportamiento inquieto o irritable, se debe acudir inmediatamente al centro de salud más cercano, pero signos más severos como lengua seca, extremidades frías y húmedas, pulso rápido o extremadamente débil, presión arterial baja o no detectable, palidez, signo del paño húmedo (al pellizcar la piel, ésta no vuelve a su posición original) lo recomendable es acudir a la unidad hospitalaria de la ciudad.

Las recomendaciones son: Tomar agua regularmente, no realizar actividades físicas al exterior en las horas pico que son de las 11:00 a las 15:00 horas, no permanecer largo tiempo expuestos al sol, no dejar a las niñas, niños o mascotas dentro de los vehículos por ningún motivo en el día, usar ropa clara y holgada, así como utilizar sombrilla, protector solar y/o lentes obscuros.

Señaló la importancia de acatar estas medidas ya que en esta temporada de calor se han registrado un total de 132 casos de afectaciones por las temperaturas extremas, de las cuales 54 son por golpe de calor, 73 por agotamiento por calor y 5 por quemaduras solares. Respecto a los fallecimientos se han confirmado en la Secretaría de Salud 22 por golpe de calor.