Secretaría de Salud llama a aplicarse vacuna contra la influenza en última etapa de temporada invernal

MEXICALI, BC.- Con el propósito de salvaguardar la salud de los grupos vulnerables en esta temporada de invierno, la Secretaría de Salud hace un llamado a la ciudadanía para que acuda a aplicarse la vacuna contra la influenza en las unidades de salud.

J. Adrián Medina Amarillas, titular de la dependencia, destacó que en el sector salud se han aplicado 966 mil 790 dosis de este biológico, mientras que en la Secretaría de Salud son 313 mil 663 dosis aplicadas.

Te puede interesar: Vacunación contra influenza supera meta y alcanza cobertura de 74%

Comentó que este biológico se aplica a personas con factores de riesgo como: Mujeres embarazadas, personas con problemas inmunológicos o con enfermedades crónicas de las vías respiratorias como tuberculosis o asma; así como adultos mayores de 60 años y niños menores de 5 años y agregó que hasta este día se cuenta con el 89.2 por ciento de avance en la aplicación de la vacuna contra la influenza.

Foto: Cortesía

Recomendaciones

Recomendó que para evitar las infecciones respiratorias se deben seguir las siguientes medidas preventivas: lavarse las manos constantemente, no saludar de beso ni de mano a personas enfermas, no compartir alimentos ni bebidas, lavar constantemente manijas de puertas, no ir a la escuela ni al trabajo para evitar contagiar a más población en caso de estar enfermo.

Te puede interesar: ¿Cómo evitar enfermedades invernales? Esto recomiendan los especialistas de salud

Además acudir al médico si presenta síntomas como: Tos, malestar general, irritación de garganta, escurrimiento nasal, dolor de oído o garganta, dolor de cabeza leve.

Recordó a la comunidad que es responsabilidad de todos y todas, el ayudar a evitar el contagio, por lo cual es necesario que se tomen las medidas de prevención y limpieza.