Se vacunó para no volverse a contagiar

TIJUANA, B.C.- María Angélica es una sobreviviente del Covid-19, mencionó que prefiere ponerse la vacuna para evitar volver a contraer la enfermedad, ya que es diabética.

Dijo que fue en diciembre cuando se contagió, fue tratada a tiempo, estuvo bajo una dieta rigurosa sin grasas, azúcares, harinas, entre otros alimentos, y consumió suplementos alimenticios.

“A las personas ya grandes, como de mi edad, nos da más fuerte, porque a mi hija ya le había dado y no le dio tan fuerte, y a mi sí, con una neumonía, con una inflamación de pulmones, pero no como para llevarme”, declaró.

Otra de las secuelas que le dejó fue la pérdida de olfato y gusto, indicó María Angélica, agitación, cansancio, y por ello prefirió vacunarse, teme volver a infectarse y tener más complicaciones de salud.

Por lo mismo, desde Otay se trasladó hasta la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT), pues fue de su conocimiento que el punto de vacunación en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) era solo vehicular.

“Nosotros no tenemos carro para vacunarnos, entonces nosotros no venimos hasta acá, nos venimos en transporte público, nos venimos en taxi, yo siempre dije que me quería poner la vacuna”, expresó María Angélica.