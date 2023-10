Se unen para evitar que Isabela pierda la vista por completo

Tijuana BC.- Padres de familia, tíos, amigos y hasta motociclistas se unieron para evitar que la pequeña Isabela, de cuatro años de edad, pierda la vista por completo, quien requiere de una operación urgente para revertir las cataratas congénitas que sufre.

Isabela también presenta la condición de Síndrome Down y a pesar de que su salud es delicada, desea seguir jugando y estar rodeada de sus seres queridos.

Desde hace días el nivel de visión de la niña disminuyó de manera considerable, ya que pide a sus padres encender la luz de su cuarto aunque esté iluminado.

Tengo que hacerle una cirugía que se llama cataratas congénitas de nacionamiento y son muy agresivas. A parte de costosa es riesgosa, porque Isabela padece de su corazoncito, a los cuatro meses le hicieron una cirugia y por su condicion de Down tiene sus defensas muy bajas"

Informó la señora Irene Muñoz, madre de Isabella.

Organizan kermés

Por ello, la comunidad organizó una kermés en la colonia Los Altos, en donde vendieron antojitos mexicanos, postres, fritangas y aguas frescas, con el fin de recaudar parte de los 20 mil dólares que requieren para la operación de Isabel más los gastos de tratramiento.

"Gracias a Dios hay mucha gente buena, que me está apoyando y nos dijeron que hiciéramos esta kermés para recaudar fondos. Es mucha impotencia no tener ese dinero y yo no quiero que mi niña esté afectada más. Mi niña es una niña feliz, alegre y no quiero que pierda su vista. Quiero que ella salga adelante, que sea independiente. A veces, desgraciadamente, a los niños Down se les discrmina y estoy luchando para que ella salga adelante, que tengan sus derechos y sea una ninña normal, porque no es una enfermedad es una condicion", destacó la señora Muñoz.

Por su parte, el señor Michael Ramírez agradeció las muestras de apoyo para su hija Isabella e invitó a la comunidad a seguir participando en las próximas actividades que organicen para juntar los 20 mil dólares más los gastos de recuperación de la niña.

Para mayor información sobre la situación de Isabella pueda consultar el Facebook Irene Muñoz o Michelle Elizabeth Ramirez.