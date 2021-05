Se solidariza Arzobispo con mujeres que buscan a hijos desaparecidos

TIJUANA, B.C.- El arzobispo de la Arquidiócesis de Tijuana, Francisco Moreno Barrón, apoyará a las mujeres que buscan a sus hijos desaparecidos en la ciudad.

Mencionó que aunque no ha tenido un acercamiento con ellas, sí estaría dispuesto a respaldar las manifestaciones y exigir justicia por ellas.

"Para mí sería una forma de manifestarles una auténtica felicitación, que ellas sepan que no están solas, además estoy dispuesto a apoyar en nombre de la iglesia en lo que esté a mi alcance para que ellas vayan adelante en este reclamo", declaró.

Moreno Barrón hoy ofreció una misa especial para conmemorar el 10 de Mayo, Día de las Madres.

"Invito a la sociedad a que el 10 de Mayo no sea un acontecimiento aislado, que no sea algo decorativo, si no un cambio de actitud de los varones y mujeres dándole lugar importante que tienen en nuestras vidas", dijo.

