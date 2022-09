Se realiza búsqueda de 10 días en predios donde se encontró pasaporte de Erick Carrillo

Tijuana, B.C.- Luego de 3 años que fuera encontrado el pasaporte de Erick Carrillo en la colonia El Dorado, el presidente de la fundación que lleva su nombre y padre del desaparecido, Eddy Carrillo, finalmente obtuvo la orden de cateo para excavar los predios de la zona.

“He luchado 3 años para poder conseguir el cateo de este lugar y poder confirmar o descartar las sospechas que podemos tener de que pueda estar aquí mi hijo”, refirió el activista.

Este cateo cumple hoy su segundo día y terminará el día 29 de septiembre, por lo que se trabajará en el lugar con maquinaria pesada que permitirá llegar de 3 hasta 5 metros de profundidad.

Todo el predio se tiene que descartar al 100%, se está trabajando en algunos lugares 5 metros de profundidad y otros 3 metros de profundidad, se va a remover toda la tierra al 100%”, dijo el presidente de la Fundación Todos Somos Erick Carrillo.

Debido al corto periodo, Eddy Carrillo expresó que el tiempo es crucial para la búsqueda, por lo que están preparados para trabajar hasta la noche.

“Se va a trabajar a marchas forzadas hasta que si nos llega la noche, ya también estamos preparados con lámparas y todo para trabajar hasta la noche y el viernes llegan unas máquinas grandes para poder abrir todo el predio”, comentó Eddy Carrillo.

Sin experiencia la Comisión de Búsqueda del Estado

Además de lo anterior señaló que tiempo atrás el colectivo realizó trabajos en el lugar, sin embargo, al ser desarrollados con herramientas manuales, no pudo hacerse una búsqueda a profundidad, por lo que ahora queda en manos de la Comisión de Búsqueda.

“Humanamente nosotros ya no pudimos hacer más porque aquí nos rebasó el límite de tierra, entonces se lo tenemos que dejar a la maquinaria y a las propias comisiones que ellos hagan el trabajo y nosotros como observadores podemos dar opiniones de cómo se puede excavar y donde hay que escarbar más”, expresó.

Pese a que el actual cateo le compete a la Fiscalía y a la Comisión de Búsqueda, el activista también manifestó que a la última le hace falta experiencia y vocación en el tema, puesto que el personal lo ve como un trabajo y no desde los ojos de las familias afectadas.

“Nosotros hacemos la labor de buscar a nuestros familiares y ellos lo pueden ver como un trabajo, realmente a la Comisión Local le hace falta mucha experiencia, mucha vocación que es para esto de buscar personas desaparecidas”, indicó.

“hay veces que van como de visores y ellos ahí pueden agarrar experiencia, porque lamentablemente los familiares tenemos más experiencia que las propias comisiones por las labores que hemos hecho”, añadió.

Acerca de la posibilidad del hallazgo de Erick durante este cateo, Eddy Carrillo confesó que aún no tiene claro que podría seguir, pues tendría que platicar con la gente, las víctimas y su familia.

“Todavía no me veo. Primeramente Dios que me mande a mi hijo, encontrarlo y sentarnos a platicar con la gente, con las víctimas y la familia, ya que llevo 3 años en esta labor y se dice fácil pero me tocó la labor más difícil”, expuso.

“Una fundación de personas desaparecidas es la más difícil que pueda haber porque estás buscando algo que a lo mejor ya no existe, algo que hay que abrir la tierra, hay que caminar cerros… (Quedaría) Platicar con mi familia, con mis hijos y también con toda la gente que me rodea porque también ellos me tienen la confianza y somos una familia, debemos estar unidos”, agregó.