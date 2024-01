Se plantea terminar y resolver Ley Estatal de Personas Desaparecidas en BC a finales de mes: SGG

Tijuana BC.- Se plantea que la Ley Estatal de Personas Desaparecidas en Baja California esté terminada y resuelta a finales de enero ante el Congreso del Estado, informó el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG).

Alfredo Álvarez Cárdenas refirió que una vez que el Congreso regrese a actividades, seguirán avanzando con la legislación de dicha normativa, aunque esto no implica en que la ley ya esté aprobada o instaurada en una fecha determinada.

No hay una fecha establecida porque hay un debate, el congreso ha tenido sesiones con los colectivos para enriquecer la ley, lo que estamos planteando es terminarla y tenerla resuelta a finales de este mes”

Recalcó el funcionario.

Cierre final

En ese sentido, dijo que una vez que se termine el planteamiento, se tiene que realizar una consulta de cierre final con los colectivos de búsqueda, por lo que los propios mandatos hacen que su aplicación tome un poco más de tiempo.

El titular de la SGG mencionó que parte de la petición de los colectivos de búsqueda es no nombrar a un comisionado antes de que esté la lista la Ley Estatal de Personas Desaparecidas.

“Parte de la petición de los colectivos es no nombrar a un comisionado antes de que esté la ley estatal, me parece sensato, parece que la ley no tomará más tiempo, ya está muy avanzada”, aseguró Álvarez Cárdenas.

Reunión con colectivos

Añadió que de los 37 colectivos que hay en Baja California, la actual gestión ya se reunió con 27 de ellos así como con organizaciones que aglutinan a varios colectivos.

Sobre el plantón que haría el Movimiento Estatal por los Desaparecidos el pasado 01 de enero, aclaró que aunque se solicitó apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no se usó fuerza pública para retirarlos.

“La noche del 01 de enero llegó un grupo de 8 personas, irrumpieron el inmueble, lo que hicimos fue llamar a la Secretaría de Seguridad Estatal, no usamos fuerza pública y resguardamos el inmueble”, recalcó.

Álvarez Cárdenas afirmó que los planteamientos que se han hecho son “hablar con la verdad” y “poner piso parejo para todos los colectivos”, en esto último refiriendo que no hay un colectivo que pese más que otro.