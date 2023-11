Se manifiestan mujeres en Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer

Tijuana, B.C.- Mujeres tijuanenses se manifestaron este 25 de noviembre, Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer en Zona Centro.

Las asistentes acudieron con pancartas exigiendo justicia para los casos de violencia contra la mujer y pegaron hojas en donde se exponían 50 casos de feminicidios de los últimos 3 años en las calles de la Avenida Revolución durante esta tarde.

Sofía Márquez, creadora de la cuenta de ciber activismo feminista Werwomenonfire reconoció la importancia de empezar a abrir espacios de confianza para qué las mujeres se sumen y se una a esta red de apoyo.

"Que sepan que hay un grupo aquí que las apoya y que todas juntas, pues nadie nos va a parar" indicó.

Agregó que este movimiento durante este día fue convocado en 6 ciudades del país.

La manifestante Diana García, compartió que acudió sola pero se sintió acompañada debido a que las demás compartían la misma lucha.

" (me manifiestó) por la lucha por los derechos de las mujeres y alzar la voz contra todas las mujeres que hemos sido violentadas", indicó.

Yo por lo que sí quiero manifestarme es la gordofobia y por la violencia de los cuerpos, ya estoy cansada de que mi cuerpo por ser gordo siempre sea aún más minimizado por la violencia, que crean que porque tener un cuerpo gordo, una mujer no va a ser abusados sexualmente que nos estaba haciendo el favor y no , ya no nos vamos a callar y por favor, ya no hablar de los cuerpos ajenos, las mujeres gordas también ocupamos un espacio en el feminismo y se tiene que que visibilizar", expresó Aurora Arce, manifestante.