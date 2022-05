Se manifiestan cientos de migrantes en contra del Título 42

Tijuana, B.C.- Exigiendo el fin del Título 42 para permitir el asilo humanitario en Estados Unidos se manifestaron cerca de 150 migrantes de diferentes nacionalidades en la garita de San Ysidro este domingo.

Entre las personas manifestantes se encuentran originarios de Rusia, Guatemala, Honduras, Colombia, Venezuela, Jamaica, Cuba, Ghana y El Salvador, además de grupos de la comunidad LGBTTIQ+.

Me sentí muy frustrado cuando me dijeron que no podía cruzar a Estados Unidos, desde siempre he sufrido violencia en mi país y pensé que tendría una oportunidad”, mencionó Roque, quien llegó a Tijuana desde Honduras.