Se ha vacunado 50% del personal de salud en BC

ENSENADA, B.C.- El Secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico, confirmó que la primera línea de trabajadores del sector salud ya está cien por ciento vacunado, y se espera que este martes llegue más vacuna para el resto de sector salud.

“Somos 40 mil trabajadores de la salud en Baja California, en este sentido hemos vacunado aproximadamente 20 mil y nos faltan otros 20 mil para cubrir el 100% de los trabajadores”, informó.

Por otra parte, el funcionario comentó que llevan 23 mil 508 adultos mayores vacunados en el Valle de Mexicali, San Felipe, San Quintín, Sur Profundo, Isla de Cedros, Eréndira, Santo Tomás, Valle de Trinidad, Tecate, Valle de las Palmas y Rumorosa.

En breve vamos a empezar en Ensenada, en los siguientes días, posterior a Ensenada empezamos con las áreas suburbanas y urbanas de Mexicali, y por supuesto que sigue también Tijuana y Rosarito”, adelantó.

El Secretario dijo que esta semana se espera que lleguen 40 mil dosis de Pfizer que serán destinadas a las áreas suburbanas y urbanas de Mexicali.

“A diferencia de Tecate donde hay relativamente pocos adultos mayores, en las zonas urbanas de Mexicali seguramente vamos a empezar a vacunar por colonias, establecer un sitio de vacunación y las colonias aledañas”, detalló.

Por otra parte, Pérez Rico reveló que están teniendo escasez en los bancos de sangre, ya que incluso antes de la pandemia era difícil que la gente estuviera dispuesta a donar sangre, con el Covid se ha agudizado el problema.

“Necesitamos sangre para seguir operando, ahorita estamos activando nuestros quirófanos y hospitales y requerimos sangre, es cien por ciento seguro donar, yo he donado muchas veces, no pasa absolutamente nada y en los bancos de sangre se toman todas las medidas para no hacer cadenas de transmisión, son áreas seguras”, puntualizó.

Vacunación

23 mil 508 adultos mayores vacunados

Aproximadamente 20 mil trabajadores de la salud vacunados

Faltan otros 20 mil trabajadores de la salud pro vacunar

Cifras

960 casos sospechosos

43 mil 379 casos confirmados

7 mil 266 que han fallecido