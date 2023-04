Ensenada BC.- Hoy se cumple un año del feminicidio de Daena Segura Rojas y su madre acudió a las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE) para colocar un altar y exigir nuevamente a las autoridades que capturen al responsable.

“Vinimos a manifestarnos pacíficamente para recordarle a la fiscalía que el feminicidio de mi hija sigue impune, ha sido bien difícil, pero la lucha sigue, no me cansaré de estar levantando la voz y estar exigiendo justicia para que fiscalía haga su trabajo y aprehenda al feminicida que sigue suelto y sigue impune, ha sido bien difícil, pero es lo que toda madre tiene que hacer”, expresó Selene Rojas, madre de Daena.

Recordó que el 22 de abril de 2022 Daena fue asesinada en el domicilio de su ex pareja, Jesús Adrián Meléndrez Meza.

Ya no estaban juntos, Daena acudió a la casa del feminicida y ahí pasaron los hechos, mi hija fue brutalmente golpeada y fue asesinada de un disparo en la cabeza”

Relató.

Único avance

La madre de la víctima comentó que el único avance que ha habido, es la recompensa de hasta 500 mil pesos que ofreció la Fiscalía General del Estado para quien proporcione datos del paradero del responsable, sin embargo, todavía nadie ha proporcionado información.

“Hasta la fecha no ha sido localizado ni capturado, con la gobernadora tuve un acercamiento y ella hizo el compromiso que este caso no iba a quedar impune, que iba a haber justicia, que se iba a aprehender al feminicidio, con el fiscal Iván Carpio he tenido varias reuniones y se supone que él tiene que hacer valer esta justicia, pero no ha habido ningún avance y para mí es frustrante”, declaró.

Selene Rojas lamentó que como ella hay cientos de casos de madres que padecen la pérdida de un hijo de manera violenta.

“Desgraciadamente hay muchísimas madres que están pasando por mi situación, llámese feminicidio, asesinato, desaparición forzada, es un camino muy largo y difícil, pero no nos podemos cansar, la fiscalía tiene personal no capacitado para que haga su trabajo, tienen que hacer rotación de personal y poner personas capacitadas que sí hagan su trabajo”, enfatizó.