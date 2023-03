Saturación en calles continuará si no se utiliza el transporte público: CMIC

Tijuana, BC.- La saturación de vialidades en Tijuana continuará si la ciudadanía no usa el transporte público, aseguró Gabriel Vizcaíno, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

“Tenemos que bajar el uso del automóvil, yo sé que no es popular que digamos eso, pero es la única forma en la que no va a haber más tráfico, no tenemos que hacer más calles, no tenemos que hacer más puentes, tenemos que bajar el uso del automóvil y subirnos al camión”, expresó.

A raíz de los resultados que arrojó la encuesta de la glorieta del bulevar El Rosario en Santa Fe, donde la mayoría de los vecinos del área contestaron que tenía que ser removida, el presidente de CMIC declaró que ofrece al municipio un estudio en la zona para ver las alternativas de solución a los problemas de movilidad.

“Aunque yo esté de acuerdo en que se tiene que tomar en cuenta a la población, considero que los técnicos de ese tipo de soluciones somos los ingenieros civiles, yo le ofrezco a la Alcaldesa hacer un estudio de impacto vial para ver si la propuesta que se tiene es la mejor o no”, señaló.

Uso del automóvil

Se pueden hacer un millón de vialidades y algún día estarán saturadas de automóviles, indicó, se pueden construir puentes, y calles más amplias, pero la movilidad no cambiará si la ciudadanía continúa usando un vehículo por persona.

Sobre el transporte masivo que busca implementar el Estado en el corredor Agua Caliente, agregó que está de acuerdo con el proyecto si la información que ha sido proporcionada es correcta.

“Es un proyecto excelente, el hecho de que involucren a los taxis Rojo y Negro, y tener un transporte masivo sobre el bulevar Agua Caliente es la solución al problema”, anunció.

Transporte público confiable

El transporte público, para que la ciudadanía lo emplee, tiene que ser confiable, o sea, que el usuario tenga certeza que va a llegar su destino a tiempo, y tener frecuencia, es decir, pasar máximo cada 10 minutos por la misma ruta.

